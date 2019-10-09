國慶當天內地舉國歡騰，北京更舉行了國慶閱兵儀式。回首70年前的開國大典，旗杆是取材自食水管焊接而成，閱兵更是「萬國牌」兵器展，絕大部分都是從敵方繳獲所得。空軍剛組建了不久，能夠起飛的飛機僅17架，為此周恩來下令軍機一共飛兩遍，而且要「帶彈受閱」，以防國民黨軍隊來襲，在世界閱兵史上可謂絕無僅有。

時至今日，是次閱兵規模比建國50周年、60周年，以至抗戰勝利70周年來得更盛大，也展現了習近平主席上台後，推動「深化國防和軍隊改革」的成果，當中四成武器更首次亮相，包括射程達1.4萬公里的東風41洲際核導彈、巨浪-2型潛射彈道導彈等。這證明了中國早已國富兵強，空軍再也不用飛兩遍，足以告慰開國先烈：「這盛世，如你所願！」

最令筆者印象深刻的，並不在於精良的武器，而是受閱部隊及參與巡遊隊伍的青年學生，他們愉悅自信的心情，展現出煥然一新的精神面貌。「少年強則國強」，筆者深信數十年後，他們將會成為社會各行各業的骨幹精英，帶領國家朝着「中華民族偉大復興」的目標奮力邁進。

與此同時，香港卻陷入自回歸以來最嚴重的管治危機，「反修例」引發的亂局尚未平息，各區打砸搶燒事件不斷，特別是政府引用《緊急法》訂立《禁蒙面法》後，情况變本加厲，彷彿看不到解決的出路。

平情而論，這次亂局既有「外部大氣候」，也有「內部小氣候」共同造成。「大氣候」就是美國全力遏制中國崛起，繼挑起貿易戰及科技戰後，藉香港反修例事件牽制中國；「小氣候」就是香港自回歸以來，落實一國兩制仍有不足之處，加上特區政府弱勢管治下，累積不少社會政經矛盾。「是福不是禍，是禍躲不過」，可見這場風暴遲早都會到來。

要一國兩制全面落實 關鍵在於換位思考

建國70年來，香港對祖國大陸發展的貢獻從未缺席。這次國慶巡遊當中，首度加入了「一國兩制」方陣，正好展現出中央不變的初心。必須強調，一國兩制是個史無前例的制度，即使中央、特區政府及香港市民均抱有良好意願，落實時必然會出現一些困難，過程從來不會一帆風順。

要令一國兩制能夠全面落實，關鍵在於內地香港雙方要懂得換位思考，理順一國與兩制的關係。港人要恪守一國原則，不應動輒鼓吹「去中國化」、「自決」、「港獨」等主張，去挑釁內地的紅線，並且履行《基本法》賦予維護國家主權等核心利益的憲制責任。

內地也要理解兩制差異，特別是香港過去受英殖統治已久，而且上一代香港人大部分是內戰至改革開放前逃難而來，他們的下一代不論是成長讀書就業，均甚少接觸內地，自然對內地存在一定的隔膜。人心回歸工作需要細水長流，決不能一蹴而就。

維護香港長期繁榮穩定，既是落實一國兩制的初心，也是中央及香港的共同責任。香港社會要有「拒絕沉淪」的意識，並要有刮骨療毒的魄力，推動結構性整頓和改革，這不僅局限於政制、房屋、教育等兩三項政策範疇，而是如何理順一國與兩制的關係，以及有效調整社會利益格局。此外中央也要為香港特區重建有效的治理體系及能力，並為香港推行長遠的社會改革提供助力，從而讓普羅市民，特別是年輕一代重燃希望。

「長風破浪會有時，直掛雲帆濟滄海」，儘管香港恢復穩定仍然困難重重，但只要國家繼續繁榮富強，香港再亂也亂不到哪裏去。只要雙方能夠秉承初心，香港繼續為國家改革開放事業發揮獨特作用，一國兩制必定能夠行穩致遠。

作者是香港青年時事評論員協會會董

[丘健和]