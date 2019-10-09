呂秉權：蒙着良心的特首，how dare you？

保安局長李家超問：「但我哋諗番，𠵱家香港嘅公共安全受到咁嚴重威脅嘅起因係乜嘢呢？」

李局長好意思問這「崩口」問題，how dare you？

起因就是你們！

行政長官林鄭月娥、律政司長鄭若驊和李局長本身，正正是問題和暴力的根源，是他們將香港帶入萬劫不復之地，令民眾互鬥，市民痛恨他們。

他們有事不問責，死站台上，「攬炒」港人。他們蒙着良心，禁止市民蒙面（包括學童在學校戴口罩），第一條惡法未除，即推第二條惡法，離地以為可以止暴制亂，實際是令局勢火上加油。

他們口口聲聲說外國有禁蒙面法，所以香港都可以有。那麼，外國有民選政府，香港有沒有？外國有民主制度、普選議會，香港有沒有？外國有獨立調查，香港有沒有？外國有機制趕走庸官昏官，香港有沒有？

外國的禁蒙面法，大都經過民選議會討論和投票，不是由行政首長以「朕即王法」或《緊急法》的方式即日通過的。特區政府如此誤導市民，how dare you？

令香港跌入萬丈深淵的行政長官林鄭月娥，是問題的罪魁禍首，how dare you？

當初，林鄭挾着建制派，希望以「快閃」方式通過《逃犯條例》修訂，出賣700萬香港人，向中央邀功。

人家講道理，她稱「全部都係廢話」；百萬人上街，她繼續去馬；6．12流血後，她只暫緩不撤回；200萬人上街，她依然故我；官逼民反，她讓警察做人肉擋箭牌；警暴，她包庇，民抗，她大大聲；死物，她關心，人命，她漠視；3萬人，她攬，700萬人，她攬炒；黑惡勢力，她縱容；年輕人，她說they have no stake in the society；遲了3個月，她才說「撤回」；五大訴求，她落閘；200萬人，她不聽，150人，她扮聽；人家叫她下台謝罪，她硬要在台上「贖罪」。

中共總書記習近平談為官之道時，要求官員面對失誤，要敢於承擔責任，要他們急群眾所急，主動為人民排憂解難，秉公辦事。

700萬人與3萬人 北京懂得選擇

林鄭月娥有承擔就應下台，為港人排憂解難則應回應五大訴求，秉公辦事就應成立獨立調查委員會。其實，北京對成立獨立調查委員會一直沒有封後門，官方說法是「現在不是時機」而已，因北京清楚知道絕大部分民意支持成立獨立調查委員會，連監警會主席梁定邦亦說不宜排除成立獨立調查委員會，700萬人與3萬人，北京懂得選擇。

在治港方面，林鄭月娥為習近平和全中國搞出一個前所未有的「大頭佛」，為國慶70年的中國添煩添亂，讓香港成為中共從未預期的「逢九必亂」，讓台灣愈走愈遠（藍營失勢），令飽受中美貿易戰之困和國內經濟下行壓力加大的中國腹背受敵，令習近平的威信盡失（因習自2007年起主管港澳事務，2012年後仍為港澳重大問題話事人）。

林鄭月娥，how dare you？

林鄭月娥如此「德政」，依內地標準衡量，一早已應被怒炒，她暫時被保，只是中央的面子問題，假以時日，她必定下台。

最近，內地對下台的中證監前主席劉士余完成調查，中紀委的通報指劉「公開發表不當言論，缺乏政治警覺和保密意識」。劉士余在2017年中共十九大的分組會議上，「落足鞋油」想擦習近平鞋，劉說薄熙來、周永康、令計劃、徐才厚、郭伯雄、孫政才等人在黨內位高權重，既巨貪又巨腐；形容他們牽涉的案件是「陰謀篡黨奪權」，令人不寒而慄、觸目驚心。他力讚習近平有擔當及有政治智慧解決了問題，消除了黨的巨大隱患，挽救了黨、挽救了軍隊、挽救了國家，從全世界來講，同時挽救了社會主義。

以上的說法，即使是捧習，都被認為沒有政治分寸，泄露黨內秘密，令劉士余最終下台。

愈攬林鄭 愈攬炒自己

行政長官林鄭月娥8月曾對外國商界閉門對話，錄音經路透社流出。錄音中，林鄭僭越了中央軍委權限，說解放軍駐港部隊不會出動；另外，又某程度搬弄了港人和中央、北京和香港之間的矛盾。此等說法，尤其說話對象是外國人，相信並不符合相關政治紀律和分寸，單算這條，林鄭幾成下一個劉士余了。

香港之局，北京愈攬林鄭，愈攬炒自己，愈不回應五大訴求，只會愈來愈禍連中央。香港南大門失火，不想火燒京畿重地，是時候斬纜了！

作者是浸會大學新聞系高級講師

[呂秉權]