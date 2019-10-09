何靜瑩：調控溫度的領導力

何時升溫、何時降溫的矛盾心情，在發揮領導過程中，其實是時刻審時度勢的必有態度。

上兩周本系列文章提過，領導力不是來自一個人的權力、地位、影響力、個性和學歷經驗，更不是處理技術問題的治理能力，而是你做什麼去帶領群眾調適窒礙其向前邁進的價值觀、信念和觀念（values and beliefs），哈佛大學著名領導學教授Ronald Heifetz稱之為調適性領導（adaptive leadership）。

實踐領導須有序協調衝突

Heifetz強調當發揮領導時要改變現狀，便會衝擊及革新人們的價值觀，過程難免暴露早已掃入地氈底的矛盾，遂產生張力、滋擾和衝突（圖：Y軸的「失衡狀態」），以迫使人們審視窒礙其進步的價值觀，並須艱苦地學習改變，故需要較長時間完成調適性學習（圖：X軸的「時間」）。

實踐領導重點在於有序地協調衝突（orchestrate the conflict），把壓力和紛爭調控在「健康壓力範圍」之內，持續一段時間予學習改變：揭露矛盾會提升壓力，要超過「學習門檻」（圖：下面的虛線）才能啟動人們面對問題和學習調適價值觀，但要注意壓力不應「升溫」至對方不能承受的程度——「忍耐極限」（圖：上面的虛線）。假如超過了忍耐極限，領導者須做一些「降溫」行動，令張力降回「健康壓力範圍」之內（圖：兩條虛線之間）。

換言之，壓力、滋擾、衝突等表面不和諧的元素，乃健康和有建設性的助燃劑。心理學家倡議的不是「減壓」（除非你是病人），而是「管理壓力」，把壓力小心調控於「健康壓力範圍」內，才可使人積極進入調適性學習，帶來進步，完成改變後回復至平衡點（equilibrium），達到「真和諧」（圖：藍線為最佳的調適性學習過程）。

修訂《逃犯條例》草案甫推出，不同專業團體以聲明、聯名行動等方法逐步向政府「升溫」，盼施壓能超過其「學習門檻」。不遂，導致6月9日100萬人的空前大遊行，市民發揮沒有「正式權力」的領導力。當大家以為應能衝破政府的「學習門檻」時，政府於當晚發出聲明，於3天後二讀。

此舉激發年輕人在絕望中擁抱「勇武」精神，在6月12日衝擊立法會，引來警察發射催淚彈和橡膠子彈，並初現橫蠻霸道嘴臉。林鄭只以「暫緩」及缺乏誠意的道歉回應，市民再於6月16日200萬人遊行，強勢把運動「升溫」，政府高層卻沒正面回應民意，像「罷工」般沉默了十幾天。

年輕人認為眼見多年來耗盡了各種和平示威遊行，均對政權起不到作用，遂以「勇武」行動來升溫，導致7月1日闖入立法會。當天衝擊令很多人以為會令民意反彈，超出市民追求和平理性的「忍耐極限」。消化幾天後，市民縱然心裏不大舒服，卻沒有廣泛譴責他們，顯示出不少市民能明辨根本原因（root cause）在於政府多年對制度的崩壞、對一國兩制的踐踏、不能履行《基本法》承諾的雙普選，「官逼民反」。市民也對「和理非」與「勇武」兩大價值觀之間的衝擊，願以開放態度尋找平衡點，學習「和勇團結」抵抗「制度暴力」。

7．21元朗黑幫對市民的無差別襲擊，和多種證據顯示「警黑合作」以製造白色恐怖，成為運動的轉捩點，民間暴力增多以加強對政府施壓，甚至以「燈蛾撲火」的犧牲精神，揭示警暴和政權醜陋，此種不為私利的道德力量，陸續贏取廣泛市民的同情和憐惜，為無權勢示威者建立重要的「非正式權力」，繼續發揮領導力。運動帶來的衝突「升溫」超過不少市民的「學習門檻」，市民逐漸接受某程度的勇武行為，如針對性地破壞公物和用武力自衛，令運動走入各區遍地開花，中老年街坊、銀髮族的「守護孩子」、義務社工及急救隊、基督徒、義務律師及專業人士等紛紛被感召起來，以不同角色參與抗爭。

心理上，前線及血氣方剛的年輕人相對容易為運動「升溫」而較難「降溫」，總覺得降溫就是不作為，有巨大的無力感和內疚感，更害怕運動失去momentum。今次運動的突破點，是「和理非」與「勇武」間的合作，「不分化、不篤灰、不割席」精神有效維繫和團結大家，「和理非」在適當時候幫助運動降溫，「勇武」在適當時候升溫及保護「和理非」撤離集會現場，讓運動產生的張力至今仍得以有序協調。

領導過程產生的壓力就如把全香港放進一個會調節溫度的「壓力煲」，而正在發揮領導的示威者須經常揣摩民間脈搏，懂得把行動所產生的衝突調校於「健康壓力範圍」內，讓本來支持你的人繼續支持你，而不支持者也逐漸改變信念而認同你。

能升溫也能降溫

由於人們需時調適價值觀，抗爭者步伐不能過急──不斷升溫是不能加快市民的改變。也要反覆判斷行動的「火候」是否拿揑得宜。機場靜坐拿揑不好變成「禁錮」及「私刑」兩位大陸人士，「迫爆」許多市民的忍耐極限；街頭被黑幫或醉漢襲擊後，報警反被警察逮捕，偏幫施暴者，唯有以「合乎比例」的武力自衛，市民是可以接受的，但隨後演變成「私了」的過度暴力卻嚴重挑戰港人的道德底線；擲汽油彈及毁壞商店（就算是有針對性的品牌）的畫面，容易勾起國際社會對熟悉的外國暴動行為而產生抗拒感，示威者須考慮外國及香港人忍耐極限而調節，並制訂行為守則和加強自制能力。

大多數市民反對「暴力抗爭」，雖然警察的濫暴指數一直「救」了示威者的民間暴力，但持續數月的各方暴力確實令不少人達至「爆煲」的臨界點，已出現情緒病或身體不適，國際傳媒亦開始用暴力和暴動來形容香港近日的示威行動。這些都是正在發揮領導的示威者必須思考的民間情緒，並調整策略，以調校「火候」。「Be water」的靈活行動不單指行動策略，更要應用在調節溫度以進行調適性領導。

認清迴避改變的慣常伎倆

Heifetz亦提出，發揮領導時要注意須進行價值觀改變的人，通常抗拒任何改變帶來的壓力，而會利用兩套手法嘗試盡早降溫，回復平衡狀態。Heifetz列出的常見逃避改變的例子，在現時的香港時局逐一應驗！其一是用技術問題看待調適性改變，以盡快降溫至平衡狀態（圖中橙線），例如林鄭政府用盡文攻、武嚇、利誘等技術方案來「止暴制亂」，效果有目共睹（上周〈革新價值觀的領導力〉中提及別的技術手法，在此不贅）。

其二是用「迴避問題」手法（圖中綠線），如把抗爭者的頑強抗爭以「推卸責任」怪責別人，如外國勢力、代罪羔羊（學校、老師、通識科、泛民、港資地產商）。用「轉移視線」，如經濟和民生問題、對話秀來降溫；在政府回應、記者招待會、對談會中，港人早已磨練出批判觸覺，很能拆穿高官及警察如何用語言藝術、偽真理、詭辯來掩飾真相及警暴。故此，抗爭者要留意當政權用這些伎倆說服市民，企圖令運動降溫時，抗爭行動也要把溫度回升至健康壓力範圍。

林鄭引用沒有民意基礎的《緊急情况規例條例》並訂立《禁止蒙面規例》，徹底破壞法治，加上警暴加劇惡化，年輕人不用再以「飛蛾撲火」方式證明現在眾人皆知暴政──他們連最後的遮醜布都已被揭走，還會繼續自動暴露其猙獰。年輕人應轉變策略為「飛蛾撲燈」，讓運動溫度保持於健康壓力範圍之內。暴力抗爭可以降溫，文宣、「和理非」工作卻要升溫，解釋許多不利運動的假新聞和誣衊，更要給時間讓市民沉澱和理解每天海量的資訊，更讓區內街坊影響其他鄰居。要緊記：人們需要時間調適根深柢固的價值觀和信念，思考這幾個月各種大是大非問題。

在《緊急法》首次動用後，香港已正式進入抗爭2.0，示威者更須「be water」、「be humble」。在這黑暗的大時代裏，更要保持道德力量、正當性和人民質素，故此，不要與政權鬥暴力、鬥爛、鬥賤。When they go low, we go high！

（從哈佛領導理論看反修例運動．四之三；下周三10月16日續）

（作者電郵：ada.ho@paxxioneer.com）

作者是初創互聯網公司創辦人及行政總裁、哈佛大學甘迺迪政府學院公共政策碩士

[何靜瑩]