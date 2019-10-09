陳景祥：反修例各方到底想要什麼？

然而，過去幾天網上流傳出不少要求勇武派「收手」的文章，認為目前不是硬拼的時候，日前連登還出了「割席宣言」；美國在台協會前主席卜睿哲在一個研討會上的發言就被廣泛引述——他勸喻反修例示威者「見好就收」，持續的抗議只會白白犧牲、得不到勝利。

一邊廂是政府束手無策，另一邊廂是抗爭陣營苦口婆心希望勇武派不要再硬拼，到底背後發生了什麼事？幕後的角力我不得而知，但近期街頭暴力不斷升級，連商舖也不能倖免，某些區更出現有黑衣人截停汽車要求搜查手機、銀包，這些行徑，顯示街頭暴力正在失控，發展下去，整個運動可能會逐漸失去群眾的支持。

港府失威信指揮力 等命運審判

反修例風波背後牽涉的力量其實來自多個方面，除了主角特區政府，還有中央——其中又可分為中南海，和主管港澳工作的港澳辦和中聯辦；美國、台灣，以及香港的各股勢力，包括建制內的大財團、傳統愛國陣營、泛民政黨、新興的本土派和獨派，及沒有大台的網絡族。各股力量有不同訴求和利益，令反修例風波的發展變得撲朔迷離。

特區政府雖然是風波的主角，但一直下來表現出的無能和窩囊，令人卒不忍睹！對事態的判斷屢失時機，該撤銷修例的時候不撤，平白令抗爭不斷升級，令政府失去了對局勢的主導權。對解決困局，政府也完全拿不出什麼方法，任由社會空轉，令香港元氣大傷。到了今時今日，政府已經失去威信和指揮能力，只能等待命運的審判。

處理《逃犯條例》修訂期間，美國、英國、歐盟等西方勢力都公開表達了憂慮和反對，但在行政長官眼中，這些都統統成為「廢話」。以特區政府之力，既無外交和國防權，要一意孤行推動修例，如何應付美國等西方勢力的反制？特首作決定時，到底有沒有想過會有什麼後果？

事到如今，特區政府的唯一目標就是盡快令局勢平息，令社會恢復秩序，但看來不容易，問題是中央可以容忍到什麼時候。

硬的一手不成 軟的要不要用上？

中央政府的取態，是解決當前困局的主要力量，到底是繼續強硬下去，還是會採用柔性手段，對五大訴求作出若干讓步？最近內地微博「瘋傳」一段朱鎔基在2002年11月19日來香港訪問時的一段講話：「我就不相信香港搞不好，如果香港搞不好，不但你們（港府官員）有責任，我們也有責任。香港回歸祖國，在我們的手裏搞壞了，那我們豈不成了民族罪人？」

中國收回香港前後，領導人經常說「英國人能做得到的，中國人也能（指管好香港）」，這股「雄心壯志」現在正受到嚴峻考驗。為了顯示一國兩制成功，北京一定要全力解決目前香港的困局，如果硬的一手不成，軟的一手要不要用上？北京也應該明白，只用警察在街頭止暴制亂不應是唯一手段。

主管港澳工作的港澳辦和中聯辦，到底應該在這場反修例風波中承擔多少責任？港澳辦曾經在7月召開首次記者會回應香港局勢，大家都以為將成定制，但開了4次之後就停止，是何緣故？是避免出現兩個「指揮中心」？還是什麼原因？

反修例風波由最初被稱為街頭抗爭，到「定性」為暴動，然後「升級」為顏色革命、恐怖活動，層層升級，把外國勢力插手界定為暴亂的主因，是否主管港澳工作的部門為了迴避香港內部的深層次問題，故意把焦點轉移？

藉港牽制大陸 美國當前主導思維

反修例風波受國際社會高度關注，其中美國最為積極。美國對香港的興趣，一直都在經貿投資而不在地緣政治，有人把香港「顏色革命」跟烏克蘭作比較，認為美國是想照辦煮碗，分裂並控制香港。在全球戰略上，香港是美國用作「監視」中國大陸的窗口，要承擔多重任務，故此美國駐港總領事館編制規模有如駐外使館。然而，在地緣政治上美國深明無法直接控制香港，只能藉香港「脅迫」大陸，在當前中美貿易戰擴展至中美全方位對抗，藉香港牽制大陸，應是美國當前的主導思維。

台灣民進黨一向把香港一國兩制視為反面教材，陳水扁任總統時就經常公開揶揄香港，現在反修例風波則成為了蔡英文爭取連任的一張文宣王牌。香港愈慘，民進黨的選情就愈有利。

台灣的力量雖然不足以影響香港局勢發展，但台灣成為近期香港人移民熱點及抗爭分子避難首選地，如果民進黨勝出明年總統選舉，香港問題將是台灣對付大陸的一張好牌。

建制不願「跟車太貼」 泛民全力進攻

至於香港內部各股勢力，不分建制和反對派，相信都不會真誠地支持林鄭政府；大財團公開表示捐地或出資協助中小企，希望增添社會和諧氣氛，但政府的反應卻異常低調，好像沒有太大興趣，看來林鄭政府已經不把大財團視為合作伙伴！參與選舉的建制陣營，則不願「跟車太貼」，盡量與政府保持「適度距離」。建制派表面上支持林鄭政府，但貌合神離多於團結合作。

泛民向來是反對派，這次反修例成為了多年難得一遇的反政府議題，他們必會全力進攻，不會妥協。但是，在獨立、自決等問題上，傳統泛民跟本土派及冒起的網絡族有根本分歧，到最後會走在一起還是各行各路，稍後的區選和明年立法會選舉就會看到些端倪。

北京真正操盤 雙普選最不易妥協

各有盤算、各懷鬼胎，令林鄭政府沒有朋友，也沒有力量駕馭局面，只能坐待日子倒數。真正操盤的是北京中央，對北京來說，街頭暴力並非最頭痛問題，最後如果要出動解放軍平亂，香港必可恢復秩序，也不會落入外國手中。北京最傷腦筋的，其實是雙普選，特別是普選特首，這是北京在《基本法》內的承諾，不得不做；普選特首關乎香港的管治權，是上面提及各股勢力的必爭之地，其中關鍵，是如何可以選出一個香港人支持、又聽命於中央的特首。

在港澳辦的記者會上，發言人曾經這樣說：示威行動已經變質成為有人要奪取香港特區管治權，道破了北京最大的關注。

五大訴求，其他都或許有妥協空間，唯獨雙普選是最不容易妥協。

作者是資深傳媒人

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[陳景祥]