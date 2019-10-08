世澤老師：禁蒙面法與中學校園

當晚，大家已在媒體看到新一波令人心痛的衝突畫面。同時，愈來愈多人也憂心10月8日的上課天。有人會問：當天學校，尤其是中學，狀况將會如何？

一般而言，大家關注的中學校園狀况，有以下3個範疇：

一、星期二開始，學校能否如常開課？會不會停課？

二、如何評估禁蒙面法生效後，任何人士在中學校園內的違法風險？

三、禁蒙面法生效後，學校如何回應一些可能出現的持份者（學生、家長、老師）情緒高漲表達？

禁蒙面法與中學日常運作

針對以上第一範疇，即學校會否停課，學校角色相對被動，只好就着隨時變化的現實形勢，作出回應。

至於校園內違反禁蒙面法的風險，學校毋須過度恐慌。

現實層面，一般校園活動，例如上課、早會、周會、體藝活動，絕非示威集會，師生毋須擔憂會被監察、檢控。另外，如果學生基於一般原因，如於流感高峰期戴了口罩，也屬正常，學校也有足夠能力作出判斷，不會隨意懲處戴口罩學生。

由此可見，在執法層面，校園被禁蒙面法嚴重波及的機會很微，毋須恐慌。

禁蒙面法與校園高漲情緒

雖則如此，禁蒙面法的生效仍會影響中學校園。例如，情緒高漲學生會戴口罩宣示不滿。部分學生也有可能更積極發動罷課、叫口號等表態活動。家長、校友方面，或會有更多人致電學校，詢問學校應對措施，甚至作出各種投訴。

面對上述各種可能性，暫時仍可放心。始終，開學至今，中學已有一定豐富經驗回應，全港校園仍大抵平靜。

事實上，一般而言，如果有學生因政治訴求戴口罩「蒙面」，就校園現實場景來說，該學生的「蒙面」動機仍是以表態為主，學校亦不難辨識該學生身分。既是如此，縱然壓力會大，但學校只要繼續堅守教育專業原則，阻止違法、暴力舉動，並以勸解、疏導形式處理理性和平訴求，應該可以妥善應對，並竭力令校園正常運作，發揮「避風塘」角色，守護學生。

同時，教育局10月4日發放予學校的信件，以及所附上的家長信範本，毋須被過度揣測。信件只是引述政府的禁蒙面法決定，及早通知學校與家長留意狀况，並非校園特殊法律指令，不妨以平常心看待。

作者是資深教育工作者

[世澤老師]