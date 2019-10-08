歐陽五：香港亟待判斷力歸位

自6月修例風波以來，理性的判斷力似乎在香港的一些群體中成為了稀缺品。這與此前人們印象中香港人理性、守法、有序的形象相去甚遠。

當暴力已讓香港旅遊業受重挫、港鐵數次停運、不少店舖關張、社會無法正常運轉之後，仍有人持械走上街頭，而一些「和理非」示威者仍拒絕與暴力者「割席」。

訂禁蒙面法止暴制亂 讓社會冷靜

對於街頭群體示威，社會學家早有研究，參與者很容易被所謂的運動裹挾，看似積極主動參與，其實不論情緒、精神狀態還是身軀，都是被動地被局勢推着走的，很難談得上「獨立判斷」。這很大程度上描述出了當前暴力示威者們的狀態。當下整個香港社會亟待歸位的就是判斷力。訂立禁蒙面法止暴制亂，其目的就是為了讓整個香港社會冷靜下來，回歸理性，重拾判斷力。

首先是判斷「孰是孰非」的能力。

國慶日當天，有參與示威的中五學生左肺中槍，這是大家最不願看到的情形。有人慨嘆「稚子何辜」，而這位「稚子」全副武裝，持械襲警，顯然算不得真的「無辜」。更應該思考的是，究竟是誰將學生送到槍口前？

要「拯救香港」，拒絕暴力是第一步。暴力升級，警察只能將執法力度提高。若不積極為局勢降溫，坐視暴力滋長，事態只會更加失控。不與暴力割席者應靜心自問，自己是將對政府的怨憤投射其中，還是果真認同暴力？此刻最應有清醒判斷。

如今，仍有不少「和理非」不與暴力「割席」，甚至有美化暴力的傾向。

早在運動之初，便有人重提百年前北京大學校長蔡元培在「五四」運動期間積極營救被捕學生的事例。但很少有人提及，五四之後，蔡元培便離開北大，他在辭職信中發出「殺君馬者道旁兒」的感慨。五四運動也難免有傷及無辜和「動作變形」的情形。他意識到，嘗過暴力滋味的學生，難以回到從前，自己的行為可能無意中誤導了學生。

如今若不與暴力「割席」，就如同為垂死之馬奔跑而鼓掌的「道旁兒」，最終害了這些年輕人，更對解決問題無益。

其次是判斷「孰輕孰重」的能力。

如今港府訂立禁蒙面法，示威者必須以真面目示人，這有助警方將違法者繩之以法。暴力者心中有畏懼，手下有顧忌，相信會有所收斂。禁蒙面法只針對暴力者，僅為打擊暴力罪行，並非剝奪港人依法享有的遊行集會自由，且在歐美多國早已實行過。

但仍有不少反對者認為這剝奪了香港的「自由」。如今香港已到了「非常時刻」，暴力者多處縱火，毆打不同意見民眾，打砸店舖，圍堵路人，在人群聚集處點引燃燒彈，襲擊警察和記者。眼下，香港的公共安全已受到了嚴重侵犯。公共安全和「蒙面權」相比，那些力爭「蒙面權」的人，果真不知其中孰輕孰重？

最後是判斷「孰利孰弊」的能力。

暴力者大概認為，暴力能「拯救香港」，而眼下充滿暴力的示威，只能將香港帶入深淵。

一些民眾對政府抱有不滿，但如今，港府已意識到自己離地，並開拓空間與社會良性互動。此時正應選擇信任政府，積極對話，促成問題解決，進而推動社會改革。近日不少有識之士發聲，表示應關注香港深層次問題，而解決這些問題需要的是各階層對話、調研、深入互動，不是選票和街頭政治那麼簡單。希望香港回歸上述判斷力的人愈來愈多。

作者是時事評論員

[歐陽五]