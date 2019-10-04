盧文端：仇警教師不嚴肅處理 何以保護稚嫩學子

煽動仇恨違《香港教育專業守則》

反修例風波衝擊平靜的校園，不僅有些教師親身參與各種示威抗爭行動，更有教師公開宣揚仇警言論。真道書院助理校長戴健暉在個人社交平台上發帖，「祝福」「黑警」的子女活不過7歲，或20歲前死於非命。嘉諾撒聖心書院教師賴得鐘將facebook頭像換成「黑警死全家」，鼓吹欺凌、仇視警察家屬。這些言論煽動暴力和仇恨，超出常人應有的道德底線，嚴重違反教師專業操守。

《香港教育專業守則》規定，教師「不應因種族、膚色、信仰、宗教、政見、性別、家庭背景或身心缺陷等原因而歧視學生」、「與學生討論問題時，應盡量保持客觀」、「教育學生尊重他人」、「致力維護良好的社會風氣」等。《教育條例》明確授權教育局常任秘書長，若「覺得該教員不稱職」或出現「專業上的失當行為」，便可依法取消教員註冊。戴健暉和賴得鐘兩人煽動「仇警」，嚴重違反《香港教育專業守則》，教育局有責任依據《教育條例》懲處。

然而，教育局對於這兩人只是發出譴責信，並沒有執行《教育條例》規定吊銷違規教師註冊，向教育界發出錯誤信息：教師煽動仇恨違反教師守則，不必受到革除教職的懲處。戴健暉和賴得鐘宣揚仇警言論被輕輕放過，於是就有了保良局何蔭棠中學教師製作「仇警工作紙」的事件。該中學有教師在自製的中一工作紙中，藉成語填充題誣衊警察「與黑幫暗中勾結」，意圖利用滲透方式對學生洗腦。何蔭棠中學的工作紙事件，較兩名仇警教師的言論更具隱蔽性，更令人憂慮外界所看到的學校煽動仇警事件只是冰山一角。

禁止煽動仇恨是國際通例

教師發表煽動仇恨，不但屬於失德、失職行為，在許多國家更是刑事重罪。德國刑法規定，在特定條件下煽動對少數人的仇恨是一種被懲罰的犯罪，最多可被判刑5年。新西蘭人權法案禁止仇恨和煽動仇恨，任何由於種族、膚色、國籍、信仰或團體的不同而引起的公開威脅、歧視、鄙視、屈辱或利用語言文字煽動仇恨都屬違法。美國聯邦及州市各級政府，都有針對煽動仇恨犯罪的法例。法國在禁止仇恨的法律中，明確禁止在公共場合公開（對他人）人格侮辱或種族歧視。大多數國家都有就仇恨言論立法，正是因為煽動仇恨會產生嚴重社會後果。教師煽動仇恨，更會直接毒害稚嫩學子。

在持續不斷的反修例暴亂中，青少年學生所佔的比例相當高，最小的只有12歲，令人震驚。年幼無知、童稚未脫的學童，竟然身帶足以致命的危險武器，全副裝備參與暴力衝擊。這是何等極端的思想洗腦，才會產生那些恐怖主義盛行的地方才會有的「少年暴徒」。香港社會必須向教育界提出這樣的質問：將這些學童猶如「人肉炸彈」般推上戰場，究竟是誰的作品？將煽動仇恨的人留在教師隊伍，等於是將學子置身於受荼毒的危險環境中。不革除仇警教師的教職，何以保護稚嫩學子？

教育部門有責任跟進

中學出現仇警教師和暴力學生，恰恰說明香港教育存在嚴重問題，亟需撥亂反正。學校是教育的主陣地，教師是學校教育的第一責任人。教育界撥亂反正，須從嚴肅處理仇警教師開始。教育管理部門有責任嚴肅跟進「仇警工作紙」事件，並依據規定革除有關教師的教職。

革除仇警教師的教職，不僅是因為該教師的行為超出了教師職業底線，沒有教師的師德倫理，喪失教師專業資格，更重要的是畫出紅線，向所有教師發出拒絕仇恨、保護學子的正確信息：為人師表者必須嚴守教育專業守則，保持校園純潔和寧靜，不可向學生散播暴力仇恨種子，更不可教唆、煽惑學生參與極端暴力行動，否則就須承擔嚴厲懲戒的後果。

作者是全國僑聯副主席、中國和平統一促進會香港總會理事長

[盧文端]