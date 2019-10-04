首先，林鄭月娥的第二場對話會是不可能再辦下去了。上次對話會，或許仍能讓最樂觀的市民有一絲希望，是否真的能用「對話」代替「對抗」。不過6聲槍響宣布，政府選擇的對話方式是「讓子彈飛」。對話會聽了許多市民包括年輕學生的心聲，但政權不單沒有給出一丁點善意，約束警察，反而就在十一國慶把一個中學生用真槍打得重傷倒地！

最離譜可恥的是，明知十一國慶香港會有重大衝突，香港之首的母親林鄭月娥選擇北上慶祝，任由香港失控。還有哪個港人會和林鄭對話？

開槍後，「獨立調查委員會」已變成絕望。開槍後，消失已久，甚至令人懷疑已失去對警隊指揮控制的盧偉聰重出江湖，「電光火石間」判斷警察開槍「合理合法」，連「做樣」的調查、向受傷示威者落口供的門面工夫也懶做，顯示警察超越法律不受監管的橫行狀態。

警察開槍後，更不可能接受「獨調會」清算自己的「罪行」。可以這樣說，警察不惜用子彈去阻止「獨調會」成立。林鄭絕不敢在這個時候「出賣」警隊。

同樣，抗爭者也不會再談論「獨調會」，一來知道是無望的虛幻，二來已覺得警察暴力超過底線，單單「獨調會」已不收貨了。

開槍後，已無所謂民意逆轉的考慮風險了。之前抗爭者最害怕就是幹了什麼破壞行為會引起民眾反感，由贏變輸；但開槍後，警察做了道德水平最低的「墊底標準」，不論民眾做什麼事，都能用「警察開槍打人」來合理化一切。暴力衝突是可以預見。

開槍後，港人都意識到，當政權宣布你是「no stake in the society」，當警察公然侮辱你是「yellow object」，當監察政權的傳媒變成「黑記」，當受《基本法》保障的遊行集會權利的示威者被「物化」為「曱甴」，你便失去一切人權自由法治的保障，連作為人的基本尊嚴都被踐踏摧毁。

港人在開槍之後終於明白：沒有民主制衡，香港曾擁有的人權自由法治，都只是隨時可踢走的object。

開槍後，港人最擔心的是：這是最後一槍，還是第一槍？

作者是傳媒工作者

[曾志豪]