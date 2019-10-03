陳帆川：警察實彈射學生 「勇武派」窮途末路？

「反送中」運動基本上由大量屬於副線的較小型抗爭，加上幾個屬於主線的較大型抗爭，交替接力持續推進至今天。過去幾個特別日子，包括7月1日、8月31日、9月28日等，都有大型示威活動，示威者一呼百應。然而，10月1日應是今年最後一個政治敏感日子，往後幾個月將缺乏由「紀念日」產生的號召力。

過去一個月，警察和港鐵這兩大團伙，分別透過反對遊行集會申請，及突如其來並大規模地關站，雙管齊下打壓「和理非」（和平、理性、非暴力）活動，剝奪市民遊行集會權利，以非法集結的刑事責任來嚇退溫和派。與此同時，警察濫暴、濫權和濫捕不斷提升，卻一直如警務處長盧偉聰所承諾的「無後顧之憂」，全無任何後果，激起「勇武派」示威者的怒火，嘗試以「以武制暴」的手段還擊。

在曠日持久的示威裏，當「和理非」活動及敢於上街的溫和派示威者愈來愈少，警方應付剩下的「勇武派」，便更容易找出說辭去暴力執法。而警暴的畫面又會刺激「勇武派」嘗試更大武力，造成惡性循環。而在過去數月的情况可見，警察往往不甘於只使用跟示威者相應的武力去執法，而是動用較示威陣營強大許多的武器和武力。

可預期真槍實彈陸續有來

示威者集結，警方發射催淚彈、布袋彈、橡膠子彈；示威者攻擊死物，警方出動水炮車；示威者持棍棒攻擊全副防禦裝備的警察，警察近距離真槍實彈射中學生的心臟位置附近。在警暴升級中，實彈理應是最後一個階段。從盧偉聰短時間內果斷地肯定開槍警「合理合法」，可以預期，真槍實彈陸續有來。

在這情况下，部分「勇武派」可能會愈來愈激進；與此同時，部分「勇武派」也會打退堂鼓，後退至接近「和理非」的光譜，以保留實力避免犧牲。最終，警方會面對人數上愈來愈少，但行動上愈來愈激的示威者。而對於裝備精良及訓練有素的警察來說，這可謂正中下懷，容易集中打擊。

「反送中」運動面對這個關口，會如過去般在創新中突破，還是如雨傘運動般在固執裏消磨，再次考驗着香港。願運動裏的傷者早日康復。

作者是新聞工作者、文化評論人

[陳帆川]