陸瀚民：談判達義 重建大台 泛民責無旁貸

筆者反對一切暴力。任何暴力也不能降解社會問題，政治問題應政治解決。從政府角度看，在無大台的運動形態下，社區對話進度被動，實際亦無法與每一名市民深度對話。從社會運動的基本理論看，街頭運動本身就是以市民數量，透過一些社會行動和手段，一般包括遊行示威甚或所謂的肢體衝突，目的是迫使政府埋枱談判商討，從而改變政府施政和達至相關訴求。要有效談判，就必須有可信任的代議人（agent）。也就是說，必須重建大台。泛民議員身為反修例一方的代議士，對停止暴力、代表談判達義，實責無旁貸。

談判達義 才可解決問題

有示威一方論調覺得，「街頭衝突煞停『6．12』立法會大會、迫使正式『撤回』修例』云云。不過，由操作角度分析，衝突或許有能力去「叫停」事情，但沒有能力製造新事物。如果目標是令政府政策措施「由無到有」，則難以用衝突製造出來。因此要「談判達義」，有兩大原因。

首先，餘下四大訴求處於膠着，很大原因是因此擺出了「take it or leave it」（接受或拉倒）的狀態。然而那些訴求當中，即使政府有妥協空間，但在實行的方法、時間等也存在極大討論空間，因此必須有單位幫忙進行討價還價。如果在沒有談判的情况下，北京和特區政府勢將採取拉倒的處理方法。不談判，就會徒勞無功，「攬炒」則會自我實現。一拍兩散，不是大家想見到的。

其次，運動已失焦。社會將本來用以討論如何實行訴求的時間和精力，扯去討論大量的警民衝突事件。而街頭衝突已造成大量受傷、被捕，這也不是大家希望見到的。如何將運動累積的民意轉化成談判桌上的底氣，才是值得思考的問題。

重建大台 重建互信

是次運動無大台的極度個體化狀態，源於互信愈減，導致「兄弟爬山」的方法之爭。如果要以「談判達義」取代「街頭抗爭」，從而「成功爭取」，就必須重建大台，找出代表與政府談判。泛民身為代議士，代表示威一方向政府談判，責無旁貸，原因有三。

首先，泛民議員者眾，可惜近月只能站在街頭，夾在警方與示威者之間呼籲克制。其實最後雙方也會打起來，沒甚幫助。如果他們真的希望解決問題，就必須取信於示威群眾，重新與他們建立互信和契約，重整群眾意見和談判策略。再者，他們熟悉政府的習性、操作和底線，他們絕對有知識和責任向群眾解釋，如何才有效令政府妥協。

其次，群眾、政府之間沒有互信。政府開初面對五大訴求時，就是以「答應一個，無人保證暴力會減，就不能輕談妥協」的邏輯。可惜，政府宣布正式撤回後，街頭暴力沒有退勢，這也變相強化了他們這邏輯，亦對餘下訴求企得更硬。因此，如果要政府妥協，就不是純宣示立場，而是要有能力代表的代理人與政府對話，找出政府能妥協的位置，令雙方接受。

最後，泛民應當仁不讓。如果泛民真的為港人未來着緊，就應有智慧地站出來，協助平息爭端，而不止是在選舉時收割成果。反修例運動已演變成爭取自由民主的運動。我們必須承認，回歸22年至今香港唯一的民主寸進，就是透過泛民領導，與中央和特區政府談判而獲得的「超級區議會」方案。那談判就為港人成功爭取多了10個民選代議士，當中包括5個最有民意代表性、坐擁幾十萬票的「超級區議會」議席。談判是工具過程，成果則是有目共睹。要談判，必須有可信的代議士。

當然，特區政府是此風波的第一責任人。如何有效地與示威一方開展談判對話，是特區政府的責任。當然，有人可能懷疑此建議是為選舉造勢。其實如果真是切實可行，大不了在11月區選後才進行，可是港人就要面對多兩個月的暴力場面了。這是最好的時代，也是最壞的時代。我們可以掌握的，就是用哪一種有效方法，由最壞的步向最好的。

作者是前公共事務顧問

[陸瀚民]