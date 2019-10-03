蔡熾昌：Enough is enough! 請不要失去市民支持

慎防重蹈1967年覆轍

（1）不少市民是與你們同行的；但無休止的激進行為，影響市民日常生活，更嚴重的是影響他們生計，這會令你們失去市民的支持。正義的目標和崇高的理想，都無法再帶給你們市民的認同和支持。假如連「和理非」的民主派都被迫與你們割席（影響選票），民意的鐘擺走向政府，你們就會重蹈1967年左派人士的覆轍，墮入別人的陷阱，不可不慎！

（2）你們一定要弄清楚你們激進行動的目的是什麼，可不可以達至終極目標？不要以為為達目標可以不擇手段（the end justifies the means）。有沒有想過，在現實的條件下，終極目標可達到的機率有多大？「知其不可為而為之」的態度，不是在任何情况都適用的。看見許多人被捕，特別是年紀輕輕的學生，可能把前途都賠上去，真令人痛心！想想他們的父母！要記住，在連「網開一面，寬容不等於縱容」的看法都不能被接受的威權下，犧牲值得嗎？

（3）6月9日100萬人上街，和平地請政府撤回《逃犯條例》修訂時，建制派支持林鄭政府如期在立法會恢復二讀，令林鄭以為夠票通過，於是漠視百萬人的民意，強行硬闖，導致今天的局面。建制派深知11月區議會選舉他們會付出沉重代價，正游說林鄭取消或押後選舉，藉口正是你們的激進行動。你們願意成全他們嗎？

長期激進行動已失效

（4）你們已經為香港大部分市民發了聲。6月12日沒有你們的激烈行動，立法會可能已經通過了《逃犯條例》修訂。感激之情，將永存心中。但長期的激進行動已經失效，變成為暴而暴。受害的是廣大市民而非當權者，付出代價的是你們和前線警務人員。這公平嗎？值得嗎？當民意強烈反彈，最後笑得最大聲的是誰，你們一定明白。

做任何事，尤其是影響整個香港前途的，必須知所進退，切忌逞匹夫之勇。退縮絕非懦弱！有許多事是錯失了機會，就無法補救的了。林鄭處理《逃犯條例》修訂事件，便是一個活生生的例子，前車可鑑！

事情是時候告一個段落了。懇請勇武的朋友三思。

作者是香港考試及評核局前秘書長

[蔡熾昌]