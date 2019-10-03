蔡熾昌：Enough is enough! 請不要失去市民支持

【明報文章】國慶日下午在熒光幕看到軒尼詩道的和平遊行，心裏很感動，精神上與他們同行，他們做到了自己沒做到的事。之後在電視上看到的鏡頭，令人心如鉛重、不忍卒睹。看到一名18歲中學生被槍傷，在社交媒體又看到一名警員猝死，都令人難過。為什麼香港會走到這個不堪的境地？譴責任何一方已無意義，也無作用。只懂第一時間發出譴責聲明的政府，已經令人心死，不存一絲希望。也許正如林鄭月娥所說，很多事情已非她能控制。現在唯一可以讓這輛失控的「絕望香港號」在墮崖前煞車的，是「勇武派」。一個耆耋之年的「和理非」（和平、理性、非暴力）中老，衷心向他們提出一些意見，懇請考慮。
慎防重蹈1967年覆轍
（1）不少市民是與你們同行的；但無休止的激進行為，影響市民日常生活，更嚴重的是影響他們生計，這會令你們失去市民的支持。正義的目標和崇高的理想，都無法再帶給你們市民的認同和支持。假如連「和理非」的民主派都被迫與你們割席（影響選票），民意的鐘擺走向政府，你們就會重蹈1967年左派人士的覆轍，墮入別人的陷阱，不可不慎！
（2）你們一定要弄清楚你們激進行動的目的是什麼，可不可以達至終極目標？不要以為為達目標可以不擇手段（the end justifies the means）。有沒有想過，在現實的條件下，終極目標可達到的機率有多大？「知其不可為而為之」的態度，不是在任何情况都適用的。看見許多人被捕，特別是年紀輕輕的學生，可能把前途都賠上去，真令人痛心！想想他們的父母！要記住，在連「網開一面，寬容不等於縱容」的看法都不能被接受的威權下，犧牲值得嗎？
（3）6月9日100萬人上街，和平地請政府撤回《逃犯條例》修訂時，建制派支持林鄭政府如期在立法會恢復二讀，令林鄭以為夠票通過，於是漠視百萬人的民意，強行硬闖，導致今天的局面。建制派深知11月區議會選舉他們會付出沉重代價，正游說林鄭取消或押後選舉，藉口正是你們的激進行動。你們願意成全他們嗎？
長期激進行動已失效
（4）你們已經為香港大部分市民發了聲。6月12日沒有你們的激烈行動，立法會可能已經通過了《逃犯條例》修訂。感激之情，將永存心中。但長期的激進行動已經失效，變成為暴而暴。受害的是廣大市民而非當權者，付出代價的是你們和前線警務人員。這公平嗎？值得嗎？當民意強烈反彈，最後笑得最大聲的是誰，你們一定明白。
做任何事，尤其是影響整個香港前途的，必須知所進退，切忌逞匹夫之勇。退縮絕非懦弱！有許多事是錯失了機會，就無法補救的了。林鄭處理《逃犯條例》修訂事件，便是一個活生生的例子，前車可鑑！
事情是時候告一個段落了。懇請勇武的朋友三思。