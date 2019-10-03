區諾軒：取消區選 勢令政制一再崩潰

根據筆者所知，至今仍未有任何主張包圍、衝擊票站等於網絡流傳，我想民主派以至很多支持民主的港人，都不同意破壞票站，阻止選舉公正進行。反之，押後、取消選舉本身是破壞制度公信的行為，只會進一步打破市民對政治制度的信心。

取消選舉無補於事 更適得其反

民主制度要定期舉行開放平等的選舉，早已是國際共識。聯合國《公民權利及政治權利國際公約》列明，每個公民應享有在定期選舉中選舉和被選舉權。道理很簡單：政府一旦隨意延期甚至取消選舉，民意表達便可隨執政者心意調整，選民不知何時才能投票表態。所以一旦政府嘗試押後、取消選舉，都被視為嚴重違反選舉公正。烏克蘭去年因與俄羅斯爆發海上衝突，實施戒嚴，戒嚴期間不可選舉，被國內強烈批評是為挽救下滑的支持率而耍手段，令政府不得不把戒嚴令由60天縮短至30天，釋除疑慮。

林鄭月娥政府暨執政陣營在此刻竟考慮取消選舉，筆者看來不但無補於事，更適得其反。就算香港政治制度如何專制不堪，區議會選舉也算是現有體制的全民普選機構。何况長年由執政陣營把持，建制派來屆過半可以繼續做政府啦啦隊，輸了亦不見得推倒林鄭政權。人民選擇上街抗爭，是因為政府以至立法會已無法反映自己意見，無法從體制內解決政治矛盾，唯有訴諸體制外的途徑。

儘管如此，「兄弟爬山，各自努力」，很多市民本來亦期待透過區議會選舉這座山，來一次民意比併。一個合理的政府應要有胸襟接受任何選舉結果，制度才能完全。覺得票站有風險被衝擊便說取消，不是對市民沒信心，便是本末倒置，無視執政失誤導致民怨高企的本質，難免令人懷疑是因為害怕建制派大敗，才藉故取消選舉。

取消選舉，後果還會逐漸浮現。地方沒有代表，便無人為地方政治決定負責。1961年南韓朴正熙政變上台，取消地方選舉長達34年；馬來西亞獨立後維持威權專制，獨立第二年便以與印尼對抗為由中止地方選舉。前者民主化後過了首任總統任期才恢復，後者後來把所有地方政府轉由州政府委任。兩者都被批評出現地區代表真空，行政缺少地方問責性。

香港區議會純屬諮詢性質，但也無法否定區議員有處理社區矛盾、作政府施政與民意橋樑的功能。議席懸空，屆時區議會任何決策不就忽略該社區聲音？朝野缺乏健康競爭場所，教該區有意參選者等待再選舉前如何自處？更遑論取消選舉便要引用緊急法，本身便有很大爭議。

沙盤推演，只有一種情形會引致市民對選舉運作不滿——敢問特區政府，10月4日提名期起，打算取消多少名參選人資格？綜合過往劣迹，選舉主任羅織港獨罪名，主觀判斷參選人意願，或像朱凱廸參選村代表，要求回答標準答案；抑或良心發現，回復以往程序式批核而非篩選參選人，可以是很不同的處理方法。態度決定立場，愈多人被DQ（取消資格），不滿選舉運作的風險便愈高，因為市民只會感到選舉根本反映不了他的選擇。

政府取態 決定衝擊行為有多少市場

其實，五大訴求中的普選就算未能一蹴而就，政府對待參選人資格至少已反映是否願釋出善意。社會走向修和的路與否，分別在此。林鄭政府的取態，根本決定衝擊行為有多少市場。

作者是民主派立法會議員

■稿例

1.論壇版為公開園地，歡迎投稿。論壇版文章以2300字為限。讀者來函請電郵至forum@mingpao.com，傳真：2898 3783。

2.本報編輯基於篇幅所限，保留文章刪節權，惟以力求保持文章主要論點及立場為原則；如不欲文章被刪節，請註明。

3.來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法（可用筆名發表），請勿一稿兩投；若不適用，恕不另行通知，除附回郵資者外，本報將不予退稿。

4. 投稿者注意：當文章被刊登後，本報即擁有該文章的本地獨家中文出版權，本報權利並包括轉載被刊登的投稿文章於本地及海外媒體（包括電子媒體，如互聯網站等）。此外，本報有權將該文章的複印許可使用權授予有關的複印授權公司及組織。本報上述權利絕不影響投稿者的版權及其權利利益。

[區諾軒]