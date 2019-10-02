羅崑：止暴制亂：反對派的明智選擇

本人執筆之時，無從判斷國慶日示威者聚集香港各區的事態發展情况，但相信暴力打鬥、堵塞道路、焚燒雜物及投擲汽油彈的衝突場景會一再呈現，而本港有近30間大型商場在國慶日宣布暫停營業，多個港鐵車站關閉，部分巴士服務需要暫停或改道，對於本人大部分80後的朋友同感表示：未曾想像香港會有這樣的一天！

青評會一向尊重各成員的意見，本人縱使不盡認同部分成員的觀點，但仍容許成員於專欄各抒己見。惟在大是大非的問題上，有責任糾正歪風，為香港的命運前途尋求最大的得益。

反對派為政治利益沒籲停暴力

近日因應暴力升級的示威情况愈演愈烈，有傳政府會取消11月的區議會選舉，反對派則對此作出猛烈回應。但從其回應的言論上，未能發現任何呼籲示威人士停止暴力行徑的信息，說穿了，反對派還是為了政治利益的算計！

事態發展至此，最可怕的暴力是港人習慣了暴力的日常及以暴力撼動政權的「攬炒」行為。觀乎連月來的局勢，大部分市民也認同政府有做得不夠完善的地方，不過在止暴制亂的原則上，本人絕對認同愛國陣營的堅定立場。假如暴力衝突場面持續升級與失控，11月的區議會選舉將會攙雜許多不可估量的事態發展元素，誰人也未能保證暴力衝擊的場景會否對市民構成生命威脅的情况，相信這是大家不願樂見。

進一步地說，有言論指出政府應立即成立獨立調查委員會，有助紓緩現時暴力衝突的局勢。但需要知道的是，少數激進暴力陣營發起的群眾集結及暴力衝擊行徑從來都是「易放難收」，而反對派對於激進暴力人士，更以「不割席」及「和理非」的間接論述，「美化」此類人士以暴力方式的訴求爭取，倒推香港逼向無盡幽暗的深淵。

事實上，暴力「攬炒」的衝突，用意在於挑戰「一國」的底線，中央絕不會對於原則底線有任何退讓的空間，相信反對派也是認清了這一點。但假如反對派在止暴制亂的立場上，與愛國陣營及大部分市民站在一起，共同發出明確的信息，對於示威者的暴力行為作出強而有力的吆喝，逐步收窄激進暴力陣營的力量。屆時，本人相信11月的區議會選舉，也會順利得到社會的廣泛支持及得以安全舉行，按照目前的民意調查，反對派將會得到更大的勝利，以便在「一國兩制」的空間內，為港人尋求最大的得益。否則，本人認為基於公眾的安全考慮，在11月的區議會選舉舉行的問題上，有必要更進取地呼應政府提出的憂慮。

這個明確易懂的選項，不僅對反對派的議席有所得益，更可讓香港社會立即回歸和平理性。我實在不明白反對派為何不做這一明智的選擇。

註：筆者完稿之時，多區相繼出現大型的暴力衝突。

作者是香港青年時事評論員協會秘書長

[羅崑]