呂秉權：十一遇上國殤

筆者早上在家看天安門閱兵，下午在港島看遊行，難言國慶，只有國殤。

看閱兵看遊行 難言國慶只有國殤

那邊，有最精銳的軍備，最整齊的方陣，最官式的表情，最集中的權力，最多的「為人民服務」，最密集的掌聲與讚美，一切都經過精心計算。

這邊，有最堅強的意志，最water的陣容，最香港的面孔，最蟻民的權力，最多的「香港人加油」，最多的無私與犧牲，一切都由心而發。

早上聽國歌，下午聽《願榮光歸香港》；早上看升旗，下午看人們對國旗泄憤；早上見「受北京寵幸」的港人，下午見「被政權攻擊」的港人；早上看放鴿子、七彩氣球，下午看撒溪錢、黑氣球；早上見受閱軍人胸口展示名字、號碼和QR code，下午見防暴警察無證無號執勤；早上見軍機噴發彩虹煙，下午見水炮車射顏色水；早上見鳴放禮炮，下午見催淚彈放題；早上見解放軍按槍不動，下午見警察對學生胸口開槍（開槍前見學生揮動疑似鐵通）……

2019年10月1日，中華人民共和國慶祝成立70周年，世人將記得這天的「國殤」，香港浴血街頭，有人街上放火，有人心口中彈，警察開真槍，街上「戒嚴」，警民互襲互鬥，政治問題不解決，終日成患。

北京失去香港人心 將是永遠國殤

一國兩制白皮書撰寫人、北大法學院教授強世功，在6月15日反修例初期曾表示中國在全球治理問題在要虛心學習。

強世功曾在「中信大講堂·中國道路系列講座」發表題為《通過法律構建現代國家與全球秩序》的講話。他說：「大家都知道最近香港因為《逃犯條例》修訂引發的政治爭議，我們在『一國』之內香港、台灣和內地之間的司法協助問題都搞不定，我們在『一國』之下治理香港彈丸之地都面臨如此巨大的難題，就知道我們距離全球治理有多遠。這就意味着我們應該老老實實、更加虛心地學習。」

虛心和務實地解決香港問題，將令中國贏得國際真正的尊重。

強世功又說：「中國真正告別農耕生活也不過30來年，我們的價值觀念、思維方式和國家治理方式很大程度上脫胎於農耕時代。在這個意義上，中國雖然在崛起，加入到全球商業貿易體系中，但我們缺乏建構全球體系的知識和人才儲備，缺乏在資本主義條件下治理世界的能力。我們習慣於政府主導的治理模式，而不理解社會主導的治理模式，看不到今天的全球治理已經進入到『後主權時代』，各種商業機構、非政府組織與主權國家交織在一起，成為建構全球秩序的重要力量。」

解決香港問題，宜早不宜遲，宜軟不宜硬，不宜用農耕思維。中央如有實力和智慧，理應認真聆聽和回應港人訴求。再拖下去警民互鬥，流更多血，拉更多人，北京將會永久失去香港的人心，那將是永永遠遠的國殤。

作者是浸會大學新聞系高級講師

[呂秉權]