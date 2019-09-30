何偉業：沙特阿美遇襲後的中東地緣政經趨勢

不確定的未來 推敲幾個情境

（1）也門戰爭會進一步加劇嗎？

雖然也門什葉派胡塞武裝組織已承認無人機襲擊沙特油田的責任，並揚言準備有下一輪襲擊，但沙特和美國經評估後，認定伊朗才是發動襲擊的「幕後黑手」。因航空距離遙遠，在技術和燃料而言，無人機不大可能由遠程的胡塞軍隊操控，並在沙特西南部也門境內發射。以技術和燃料看，從北部的伊朗或伊拉克發動無人機施襲，較為合理。加上沙特向外界展示無人機武器和巡航導彈殘骸，有證據指是與伊朗的技術有關，亦應從伊朗的方向發射，所以沙特和美國一口咬定武器是由伊朗製造和一手策劃。

然而，為何沙特防空設備完全攔截不到無人機襲擊？為何沙特沒有收集到相關襲擊的情報？伊朗已否認指控，認為這純粹是揑造事實。事實上，伊朗外長扎利夫（Javad Zarif）已揚言，美國已從「極度施壓」（maximum pressure）轉至「極度揑造」（maximum deceit）的手段，繼續抹黑和打擊伊朗。在也門居住的朋友告訴筆者，也門首都薩那的基建設施在過去數年大多被炸毁，也門已是無可再炸，不可能像之前為沙特聯軍打擊伊朗的代理人戰場。加上經沙特阿美被襲後，美國已表示將增派軍隊駐守沙特，地緣政治衝突已迅速從亞丁灣轉向伊朗所在的波斯灣地區。

（2）沙特阿美公開招股將拖延嗎？

沙特阿美兩個重要的石油煉油設施遇襲，引起市場恐慌。外間不單對沙特國內風險管理、抵禦外來襲擊的防衛力量抱有懷疑，也同時對沙特能否在短時間內推出首次公開招股（IPO）有所保留。

雖然沙特阿美強調公開招股是政府承諾，將在一年內履行招股計劃，及於2021年完成，並沒有因襲擊而進一步拖延。然而，沙特阿美原先計劃在沙特國內招股，再在國際市場落戶，但一直未向外確認和公布詳情。市場一直盛傳紐約、倫敦、東京、香港是爭奪沙特阿美在國際市場的熱門落戶點。但因沙特阿美在美國上市或會引發法庭訴訟、英國脫歐後的不穩定前景、香港因《逃犯條例》修訂的持續衝突所引發評級下降，有消息傳出，沙特阿美或最終考慮到東京證券交易所上市，但招股計劃亦有可能拖慢。對於沙特阿美上市集資額高達1000億美元，將在何處落戶，這就不止是沙特的決策問題，也反映全球資金避險的方向。

特朗普會晤魯哈尼 非完全不可能

（3）美國將會對伊朗發動攻擊嗎？

美國國家安全顧問博爾頓被辭退，是跟特朗普不滿其鷹派強硬政策向伊朗出兵有關。早前，若不是美軍原定開始進攻伊朗前的10分鐘被特朗普否決，美伊戰爭或早已全面爆發。面對博爾頓被辭退後，沙特油田被疑似伊朗無人機襲擊，特朗普會否正式向伊朗開戰？雖然沙特受襲後，特朗普在推特（Twitter）聲言美國「子彈已上膛」，並已派軍隊前往沙特，伊朗總統魯哈尼隨即擺出強硬姿態，警告外國力量離開波斯灣地區，雙方氣氛緊張。

但根據觀察，特朗普提出除了戰爭選項，美國還有其他選項向伊朗施壓，警告各國勿向伊朗購買石油能源，繼續向伊朗提升和擴大經濟制裁，這已足以打擊伊朗民生需要，例如制裁已令伊朗民眾獲取藥物的基本需要受到嚴重影響。

其實，特朗普對待北韓領袖金正恩前後言辭激烈但不一致，已有先例。特朗普與魯哈尼在適當場合會面談判，看來並非完全不可能。

（4）沙特王室出任能源部長有利改革？

沙特阿美被襲，或許掩蓋了較早前王室成員出任能源部長的深遠影響。沙特國王薩勒曼（King Salman）委任兒子王子阿卜杜拉阿齊茲（Prince Abdulaziz bin Salman），代替法利赫（Khalid Al-Falih）出任能源部長。阿卜杜拉阿齊茲是王儲穆罕默德（Mohammad bin Salman）的同父異母的長兄。由王室成員出任能源部長，意味沙特主要的經濟決策更集權於王室手中，對於國家產油量和價格有更直接的決定權。能源部長由王室成員出任，違反了能源部長由非王室人員出掌的一貫做法。是以，王室將政治、宗教和經濟高度集權後，將失卻權力制衡，極可能為未來王室發生更劇烈的內部鬥爭埋下種子。

不單如此，《華盛頓郵報》沙特裔記者卡舒吉，在沙特駐土耳其領事館遇害前的錄音近日曝光，但國際社會反應冷淡，缺乏進一步跟進譴責沙特違反人權的意願。當國際社會沒有施加壓力，王室再沒有國內有效的專家意見渠道影響施政，及公民社會持續受壓，這實非符合王儲穆罕默德公布沙特「2030年願景」的改革原意。

（作者按：筆者曾於2019年9月21日接受香港電台第一台《十萬八千里》訪問，此文是修訂版）

作者是香港教育大學社會科學系副教授

[何偉業]