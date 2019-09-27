鄧振強：冀政府提和解、檢討、改革對策——中學校長會對施政報告的建議

就教育範疇而言，本會對2019年施政報告提出以下意見。

（1）和解：重塑香港核心價值

香港在20世紀末啟動教育改革，1999年的香港學校教育目標是「讓每個人在德、智、體、群、美各方面都有全面而具個性的發展，使其一生能不斷自學、思考、探索、創新和應變，有充分的自信，合群的精神，願意為社會的繁榮、進步、自由、民主和法治不斷努力，為國家和世界的前途作出貢獻」。2004年6月，近300名來自香港42個不同專業、學術界人士在報章聯署《香港核心價值宣言》，列舉香港的核心價值是「自由民主、人權法治、公平公義、和平仁愛、誠信透明、多元包容、尊重個人和恪守專業」。可惜隨着社會環境變化，香港核心價值受到質疑和削弱。

2017年施政報告的教育願景是：「要培養青年人成為有質素的新一代，對社會有承擔、具國家觀念、香港情懷和國際視野。我們要為學生、老師、家長和校長，創造一個穩定、關懷、具啓發性及富滿足感的教與學環境。」未有特別關注年輕一代所重視的自由和民主等價值。

社會的核心價值與學校的價值教育息息相關；而價值觀是需要長時間去建立和維繫的。本會建議政府透過調查和研究，因應一國兩制的發展，找出不同階層對核心價值的看法，然後與社會不同階層深入對話和討論，尋求共識，重塑香港核心價值，並透過教育，弘揚有關核心價值，重新凝聚民心。

（2）檢討：新時代的學生核心素養

21世紀以來，世界政治、經濟和技術發生了前所未有的變革，世界各國都在推動面向未來的教育改革，聚焦探討新時代的學生核心素養，學校課程可能要進行根本性的改變。經濟合作暨發展組織的「2030教育學習指南」（OECD Learning Compass 2030），提出新時代的課程設計框架，重視變革素養（transformative competencies），包括以下3種深層次的能力：

一、創造新價值，包括適應力、創意、好奇心、開放思維；

二、協調矛盾和困境，包括同理心、系統思考；

三、承擔責任，包括自我管理、自我效能、責任感、解決問題能力。

香港政府的學校課程檢討專責小組於2019年6月28日發表的諮詢文件，強調課程檢討定位只是「現行課程持續更新過程的一部分」，未有觸及原有的課程框架。有關的諮詢內容，恐怕已經追不上現時的形勢和新時代的需要。本會認為政府宜因應當前和未來社會的挑戰，繼續進行另一階段的課程檢討，聚焦探討新時代的學生核心素養。

（3）改革：突破樽頸 培育人才

香港中學文憑考試自2012年至今，符合「3322」大學收生資格的學校考生，每年只有約40%，教育當局視之為常態。反觀內地大城市的高校本科錄取率不斷提升並已超越香港：2018年本科錄取率數據顯示，天津達75%，上海達74%，北京為63%，重慶亦達46%。國際文憑課程（IB Programme）每年全球約有17萬考生，符合報讀大學的及格率約74%。據不同國際評估如PISA（學生能力國際評估計劃）、TIMSS（國際數學與科學趨勢研究）結果，香港初中學生的成績表現達世界前列。為何我們的中學畢業生符合大學收生資格的百分率，卻維持於低水平？

我們期望政府在施政報告以「突破樽頸，培育人才」為教育政策目標，在維持現行達標水平不變的前提下，致力提升學生成績，有計劃地把目前的40%大學收生資格達標率，逐步提高至貼近內地大城市或國際水平，讓更多有志向的學生能夠繼續升學，增強香港整體競爭力。具體的措施可以有下列各項：

●組織學者進行不同學習領域或學科的學習成效研究，並利用研究成果改進各學習領域或學科的課程和學與教策略，提升學生表現。

●參考其他地區的經驗，利用科技與人工智能，推動適合香港課程和學生需要的適性學習（adaptive learning）策略和發展合適的電子學習工具，提供個性化的學習機會，促進學生自主學習和照顧學生的學習差異。參考的例子包括台灣的「適性教學素養與輔助平台計劃」和新加坡的「學生學習平台計劃」（Singapore Student Learning Space）。台灣計劃特點是藉由電腦化適性診斷測驗，診斷學生學習成效，透過「因材施測」，提供學生的學習診斷報告；系統也利用大數據幫助教師分析學生學習表現，進行適性化的教學，達到「因材施教」的效果。而新加坡的計劃，同樣是通過網絡學習平台，培養學生自主學習的能力，也協助教師制訂課程。

●善用公民社會的能量，成立交流平台和提供資源，以開放態度和創新精神為主導，鼓勵跨界別協作，一起構想和實踐不同類型和規模的教育創新舉措。當有關的創新舉措經驗證成效後，可以成為教育局的政策或措施，在學界推行，培育學生成材。

●檢討職業專才教育在香港高等教育制度的定位，設立職專學位，完善職專教育的進階途徑，讓不同潛質的學生能夠取得備受社會認受的學歷和資歷。

●因應香港和大灣區的發展及香港學生成績的提升，增加資助的學士學位課程數目和類別。

結語

社會重新起步的關鍵是政府的作為，我們期望施政報告能令社會大眾，特別是年輕一代，感受到政府認真地聆聽意見，誠心地關切個人和社會集體的褔祉，有決心地在和解、檢討和改革三方面，在不同範疇提出具體對策，讓所有持份者對香港前景都抱有希望。

（編者按：文章標題為編輯所擬；來稿原題為「香港中學校長會對施政報告的建議」）

作者是香港中學校長會主席

[鄧振強]