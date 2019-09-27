張光源：通識科不可缺獨立專題探究

與《課程及評估指引》意見不符

其一，這個建議與《課程及評估指引》前後矛盾，因指引曾指出獨立專題探究是通識科不可缺少的組成部分：「通過自主學習的過程，學生可聯繫本科的各個單元、其他科目，以及他們在高中階段所經歷的整體學習機會；學習在真實的議題和問題上，應用本科所學習對事物的理解和觀點，並且將之引伸到新的情境之中。」（頁44）

一方面說獨立專題探究是通識科不可缺少的組成部分，但另一方面說學校學生可選擇不進行獨立專題探究，那麼教育局的政策是否前後矛盾？教師及同學會否感到無所適從？

獨立專題探究所佔時間過多的疑惑

其二，專責小組認為獨立專題探究和通識科內容好像沒有任何關連，這觀點有商榷之處。《課程及評估指引》曾指出獨立專題探究和通識科內容有緊密連繫：「進行獨立專題探究所需的能力，通常可以透過配合單元的情境學習而獲得。 因此，並不一定需要將研習單元和進行獨立專題探究兩者的課時截然分開。」（頁50）

况且獨立專題探究是培養研習能力，要斤斤計較所佔分數比重，是否適當？獨立專題探究學習重點，是進行研究及綜合不同領域知識之方法，其他國際考試都不會把這些重要學習課時和比重掛鈎，例如IB（國際文憑）的「知識理論」和「延伸論文」兩部分是必修，但在45分中，兩者合共只佔3分；况且同學還要參與「創意、行動與服務」活動，這項活動必須完成，但分數不會計算在總成績中。筆者未聽過有人批評上述3個部分付出的時間與分數比重不符，因為這些項目所學是特別的技能。

獨立專題探究能力之重要

其三，除指獨立專題探究佔太多課時外，專責小組沒有交代同學如何在其他領域填補相關之能力。筆者曾參與香港中學文憑考試成績獲納入UCAS（英國大學聯招）計分制度的研究工作，當時外國學者一致認同有關部分之學習成果，並認為獨立專題探究非常重要。一個典型的專題研習包涵以下步驟：訂立可研究之範圍並確立主題；蒐集、分析資料及數據；作結論性的論述。這些學習成果都不是在紙筆考試可以評核，同學如果不選擇獨立專題探究，以上之探究能力又如何表現出來？如要堅持選修，專責小組應交代如何令同學掌握基本研究技巧。

課程指引所訂標準 不應隨意改動

課程所訂下之標準，不應隨意改動。專責小組在諮詢文件曾建議培養學生欣賞文言經典的能力，筆者就引用「亞聖」孟子的教學原則作進一步說明。有學生曾認為孟子訂下的學習標準過高，難以達成，向孟子說：「道則高矣！美矣！宜若登天然，似不可及也。何不使彼為可幾及，而日孳孳也？」孟子立即予以否定：「大匠不為拙工改廢繩墨，羿不為拙射變其彀率。君子引而不發，躍如也，中道而立，能者從之。」孟子認為學習目標不宜隨意改動，否則學習會勞而無功。課程要求既定，評核自會跟隨，相應之水平亦應保持，不應隨意搖擺。專責小組建議的方法，建基於減少學習時數而仍可考獲第四級，是否已改變學習目標本質而囿於應試策略？

建議

容許學校學生選擇不進行獨立專題探究，單從所考取成績考慮，是欠缺學理基礎。筆者有3項建議。

第一，諮詢文件指有意見認為通識科課程內容籠統、概念模糊，以致學習材料質素沒有保證，故當局大可考慮簡化課程或在課程內加入基礎知識，為學生進行探究建立更好基礎。

第二，當局可考慮只確保同學參與獨立專題探究的研習，把獨立專題探究的比重降低，或只在證書上顯示同學是否已完成專題探究。此舉旨在要求同學完成課業，強調參與研習過程，減輕考試壓力，是釋放空間可考慮之方法。

第三，如果真的要減輕4個核心科目課程及評估的分量，釋放空間，大可考慮減省兩個語文科目選修部分的校本評核，因選修部分屬教學手段，而非語文科之核心能力。

（編者按：文章標題為編輯所擬；來稿原題為「獨立專題探究是通識科不可缺少的部分」）

作者是自由撰稿人、考評局前發展及教育評核總監

[張光源]