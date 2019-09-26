陳帆川：如何看示威者「以武制暴」

過往有效制度 陷入失常

在正常的社會狀態下，諸如打人和毁壞公物等行為，我們不問因由都將它定性為罪惡，體現出社會道德標準。所以即使我們無法掌握事件前因後果，仍可以在發言前下一個前設：「點講都好啦……」讓自己的說話毋須推論，也能聽起來客觀有理。

「反送中」運動發展超過100天，形勢複雜多變，過往行之有效的許多制度陷入失常。透過傳媒報道和直播鏡頭可以看到，警方選擇性執法、政治人物和學生領袖遭遇伏擊卻無法緝兇、撐警愛國者向示威者施暴後常常全身而退、公私營機構製造白色恐怖向發表政見的員工秋後算帳。禮崩樂壞，前所未見。我們還沿用太平盛世時期的標準去審視群眾的反抗行為，是否公道？

香港人常常講非常時期要用非常手段，現在對於當權者和抗爭者來說，都邁入了非常時期。到底該拿出什麼非常手段去應對，才是要討論的範圍。非常手段本身就不是一個討好的方案，而是為勢所迫下的最佳或唯一選擇。如果我們按太平盛世的標準來看它，它必然顯得過火，很多時劍走偏鋒。

在「反送中」運動裏，示威者的非常手段不斷演變，也不斷在和平與武力之間搖擺。有些人為了了解每一次行動是否合理，不停主動吸收資訊，訂閱傳統媒體，登記論壇帳戶，以掌握事件來龍去脈，甚至因為質疑個別行動而發起討論。也有些人被動地接收由電視機、社交媒體和即時通訊軟件單方面「餵送」的片面資訊或謠言，卻終究無法理順出事態發展的前因後果，僅按着難分真假的畫面大放厥辭。

上述兩個群體的分野，跟政治立場毫不相干，而是在理解能力上出現差異，以致後者往往只能以「點講都好啦……」作為立論基礎，對官逼民反的現象永遠摸不着頭腦。

對於「以武制暴」，除了多數香港人反對，其實連「無大台」的抗爭者們都未達共識，只是摸着石頭過河。反而，當權者已就暴力升級給出清晰答案——拉到無人為止。按國際特赦組織所述，當中包括對被捕者施以酷刑及虐打。另一方面，神秘惡勢力正不斷偷襲議員及記者，製造恐怖氣氛。示威者近兩周才討論起「以武制暴」，到底是先有年輕人的「武」還是當權者的「暴」，大家不妨想想。

（編者按：文章標題為編輯所擬；來稿原題為「『以武制暴』是非常時期的非常手段？」）

作者是新聞工作者、文化評論人

[陳帆川]