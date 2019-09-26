梁美芬：教局迴避通識核心問題 有姿勢無實際

通識科作為高中的必修必考科，教育局絕對有責任檢視教科書內容是否真確中肯。要做到這一點，起碼要落實教科書送審。在此之前，局方有責任主動檢視不參加計劃的教科書，不能等到公眾投訴才出手。

通識科是一眾未成年中學生必修、必考、必計分的學科，它的問題在於重點課程設計過於廣闊，是否真的適合心智未成熟的中學生？筆者跟進通識科問題已有10年之久，根據我的經驗，家長和學生要投訴老師課堂上的言論，實在非常困難，亦會在取證及投訴過程中受到學校的極大壓力；對於課程範圍和考核方式的批評，教育局會用層層機制和「教師專業自主」做擋箭牌。投訴教科書內容失實偏頗，是公眾最容易掌握實質證據去投訴的一個問題，因為課本有白紙黑字，過去一旦出了問題，教育局和學校亦可將責任推給出版商。由此可以看得出，教育局根本無意觸碰通識科的問題核心，推出專業諮詢服務想堵住批評聲音，這種「志只求易，事事避難」的心態，實在要不得。

檢討必修必考必答 刻不容緩

通識科的初衷，是要培養學生的多角度思考和批判思維。但課程太廣太闊，猶如漫山放羊。老師教授空間極大，高中課時多達250小時，未成年學生沒有紮實的基本知識，被迫「未學行，先學跳」，單憑碎片化、經剪輯的資訊，就要對事情加以批判，未能做到真正的博學、審問、慎思、明辨、篤行。龐大的課時，也讓一些別有用心的教師在課堂散播激進偏頗及反社會的政治思想。通識科不應該是未成年學生必修必考的科目，應還他們真正選擇權，真正令學生開心學習。檢討「三必」，刻不容緩，這才是通識科的問題核心所在！

作者是立法會議員、關注通識教育聯席會議召集人

[梁美芬]