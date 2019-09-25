洪錦鉉：慎防學生陷入不可自拔的境地

同一種範式在不斷重複，同一個口號被不斷叫喊，同一些虛假的宣傳單張被不斷大量到處張貼，同一樣的行為被不斷展示。有的學生的樣子看上去很小，不知是小學生還是中學生，但他們可能是我們周邊朋友的孩子，或者是自己的孩子。不知父母們有何感受？不知家長或長輩們如何看待這些孩子的言行？是否願意看到自己的孩子參與其中？是否擔心自己的孩子有一天也成為其中一員？

有喊口號學生數不清「五大訴求」

愈來愈多香港人實在感到憂心忡忡。固然我不願看到學生們荒廢學業，更擔憂的是他們的精神狀態。他們在集體的效應下，是享受其中，癡迷在「浪潮」中，容不下任何不同意見。不知大家有沒有問過喊口號的學生，什麼是「五大訴求」？為什麼「缺一不可」？有朋友就問過喊口號的學生，學生連「五大訴求」都數不清，更不用說內涵是什麼！

這群學生在被帶領下是想實現什麼？從種種迹象顯示，有人正在操控學生，針對性地進行針對某些選區的「黑色」行動，如晚上喊口號、有組織地張貼「連儂牆」、連續破壞議員辦事處、藉故包圍議員或居民等。大家都知道11月24日就是香港區議會選舉，如果讓他們得逞，恐怕學生將實現自我預期的印證，惡性循環必然會持續，學生的精神和心理將更進一步陷入難以自拔的絕境。

我盼望大家上網搜尋一下電影The Wave（中譯為《浪潮》或《惡魔教室》），曾獲德國電影節傑出影片、最佳男配角，看看學生如何一步步，走進一個思想被操控的死胡同。

作者是香港青年時事評論員協會會董、城市智庫召集人

[洪錦鉉]