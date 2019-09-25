關仲然：未除的國民黨危機

不過，就如郭台銘在9月16日「不參選宣言」裏面的其中一句，「郭台銘永遠都在」，就像其餘沒有報名獨立參選的柯、王一樣，這幾個人仍在這場選舉中，左右着明年台灣大選，也代表在距離現在4個月不夠的選舉，不會是一場簡單的蔡英文、韓國瑜二人對決。

這場選戰，在經過上半年兩黨黨內初選，定出蔡英文、韓國瑜為兩黨候選人後，至今的變數和發展主要都圍繞國民黨，這都跟郭、王、柯3人的潛在合作或威脅有關。然而，前副總統、民進黨的呂秀蓮忽然宣布參選後，原來一直「食花生」、看藍營「分裂鬧劇」的民進黨，選情也出現了一點暗湧。

不過，呂秀蓮也不是第一次嘗試獨自分裂出來參選——去年台北市長選舉，她也曾短暫宣布參選，同時跟民進黨候選人姚文智同場競技，只是後來又宣布退選。她一來有「彈出彈入」的傾向，二來高峰已過，對蔡英文的選情影響還是有限。民進黨實際上更忌憚的是飄忽不定的柯文哲：不止是柯本身政治立場的搖擺，而是自恃有着年輕支持者的力量，隨意定義所謂的「白色力量」，對同樣較受年輕人接受的民進黨始終是一大威脅。

韓流減弱 言行選民看在眼裏

相較之下，國民黨面對着更大危機。韓國瑜雖然曾捲起一陣「韓風」、「韓流」，但隨着時間過去，他的氣勢也慢慢減弱，這當然又跟他的一言一行甚有關係。國民黨最怕的，是在韓國瑜身上體現巴菲特名言：「海水退潮就知道誰沒穿褲子游泳。」一時在台上公開爆粗，一時又亂說日本學者遲到（實際是市政府臨時更改會面地點），這一切都看在藍營選民眼裏。當然，從來沒有人把韓國瑜當成君子，但太過無賴也不是台灣總統的好人選，特別是如果藍營能有更好的候選人的時候。這時候，我們又再回到郭台銘的討論。

郭台銘聲明多少留後路

沒錯，郭台銘上星期宣布了不獨立參選，但卻始終沒有說要退出政治，而且還說「永遠都在」。必須留意，「不參與2020連署競選總統」，不等於「不代表政黨參選」。在明年選舉，除國民黨、民進黨以外，還有親民黨、時代力量，都可以在11月21日前提名候選人參選。親民黨屬藍營之內，而國民黨也不是未試過臨陣換將（上屆就有「換柱」(洪秀柱)事件）。所以郭台銘的聲明，多少還是留了一條後路。而這條後路，聯同王金平和柯文哲兩名「弄潮兒」，國民黨還是需要相當警惕。

郭台銘首先選擇高調退黨，即使最後沒有獨立參選，但至少也清楚代表他對韓國瑜的不認可。在他的退黨聲明中，曾經說國民黨裏面的大老們，即使（共31人）聯署支持韓國瑜，但卻詰問「有多少人是身在曹營心在漢」。這「多少人」，是否包括當初同樣輸掉黨內初選的朱立倫？甚至是最近給「韓粉」公開羞辱柴台的前總統馬英九？又或者反過來說，除了老謀深算的黨主席吳敦義之外，國民黨的大老們，又有多少人是全心全意支持韓國瑜？

王金平有「攬炒」能力

韓國瑜從去年參選高雄市長後，成為國民黨一路奇兵，從一開始沒有受人重視，到今天為國民黨擔大旗。當初出錢出力、真心支持他的，是國民黨31名大老以外的王金平。沒錯，今天沒有人比王金平更清楚自己沒有任何可能成為台灣總統；但同時間，也沒有人比王金平更痛恨給當初自己獨力支持的韓國瑜所壓過。78歲的王金平，長年跟馬英九鬥法，試過差一點點就給驅逐出黨，一早就沒有什麼顧全「國民黨大局」的包袱。即使自己不能成為總統，這名人脈甚廣的老國民黨人，至少還有時下最興的「攬炒」能力。

選舉的大局，還有大約兩個月才能真正確定。即使還未開始進入兩岸政策等議題，更未談到立委選舉的排陣，台灣選舉永遠都是充滿變數，任何階段都一樣劇情豐富，不能錯過。

作者是香港浸會大學政治及國際關係學系兼任講師、倫敦大學亞非學院博士候選人

[關仲然]