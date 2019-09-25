葉兆輝：分辨假資訊，踏上修補之路

死因不明非自然死亡 需經死因庭

讀者在閱讀類似「新聞」時亦應小心判斷，根據香港法例，任何死因不明或非自然死亡個案，都需經過死因裁判法庭的調查，警方、醫生等均需呈上相關的報告，並在毫無疑點的標準下，才能裁定死者是因為自殺而導致死亡，整個調查過程可能要花半年或以上的時間。香港的死因裁判制度源於英國的制度（Common Law System），根據國際死亡原因統計分類作為存疑裁決死因不明的案件，而香港死因存疑的裁決由80年代的20%下降至近年的3%。由於死因調查不但有助防範的功效， 而且也可以提高公眾意識，並能提供建議防止自殺潮在社區擴散。自殺的統計數字絕不是某一方面能隨便揑造的。

別輕信網上自殺「新聞」

目前，社交媒體提供的數據都是經過篩選的，並不全面。根據我們的監察系統，香港每年平均約有900人自殺，表示着每10萬人有12.2人自殺，每個月約有70至80人自殺，而6月也是較多自殺個案的月份。社交媒體報道的數字均在70個以下，亦較少報道有關長者的自殺個案。然而，香港長者的自殺個案佔每年自殺死亡的30%， 媒體亦未必會報道所有自殺死亡的案件。我們在一項調查中發現只有37%的自殺個案會被報道，媒體的報道亦視乎年齡，就如年齡較輕的報道率是接近70%，65歲以上的則只有10%，反映出長者自殺的新聞價值不如年輕人，同時也反映了社會暗藏一種年齡歧視的態度。對於在社交媒體傳播有關過去3個月的自殺統計數字，不但理據欠奉，而且有誤導欺騙之嫌。鑑於現時社會上不穩的情緒，希望大家能小心解讀這些所謂的「新聞」。

關懷及信任是重建香港的兩大重要的元素。關懷可以在人與人之間，互相表達情感、說話、舉動中呈現出來，同時，能坦然承擔自己的過失，互信互助。信任則是建造文明社會不可缺少的棟樑。在社區傳播一些未經事實查證的報道，就等同製造不信任，無論是有意或無心，都不應該，我們亦必須小心，不要輕易相信及分享類似的「新聞」。

盼從北愛歷史學習

筆者上星期剛剛參與在北愛爾蘭的世界防止自殺會議，發現在貝爾法斯特市政廳裏，有一片空間展示了過往30年經歷過的政治風波，街頭暴力、政府管治危機、連串爆炸槍擊的革命，以及不同的反革命活動。超過3500人，包括市民、警察、軍人為此喪失了生命。當時社會充斥着暴行，人口強制遷移，公物慘遭嚴重破壞，製造了不少恐懼、傷痛、不忿、永久的傷害及心理的創傷。社區受蹂躪，在不信任的情况下，加劇了聯合主義和國家主義和睦共存的困難，幸好這並沒有消滅和平的燭光、和解及原諒的希望。當時社會展現出勇氣、韌力、惻隱之心，並決意反抗暴力的行為，終於恢復了文明生活。雖然經過多次失望後，在1994年終於宣布停火。在1998年的貝爾法斯特協議，就意味了政治重組，重建社會的開始，對一些倖存者來說，也意味着個人心靈療癒的開始。經歷了30年黑暗的貝爾法斯特，終於可以重見光明。正如展覽中有一句話：「我不在意你是新教徒，還是天主教徒，我不在意你是誰、你是怎樣的人，你的傷痛和大家都是一樣的。」

雖然北愛爾蘭的政治情况與香港不同，可是暴亂的場景十分相似。希望我們能從歷史中學習，盡快重新踏上修補之路。

這段期間，不要再做任何傷害香港的事，相信大部分的香港人應該可以理智地分辨到什麼會對香港未來發展是好的，什麼是不好的。大家都是同坐一條船，儘管與船長意見不合，也用不着把整艘船沉沒，同歸於盡吧！

作者是香港大學防止自殺研究中心總監

[葉兆輝]