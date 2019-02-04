呂秉權：175年的警隊，被70年的政權摧毁

警隊「大慶」遇上港人「大㷫」

今年，比中共建政還要早105年的香港警隊，原本要高規格慶祝和大肆宣傳成立175周年誌慶，準備了連場好戲，警民同樂，可是由於警隊的表現和當前的形勢，慶祝的紅地氈統統收起，而警隊的輝煌往績和優良傳統，在很多人心目中已一鋪清袋。

警隊的慶祝活動，本來全年無休，由第一季搞到第四季，全港多區都有，又印郵票，又出特刊、又特製紀念品，又有大匯演，既有邊境警區導賞團、又開放長洲警署等等。不過，活動搞到第二季，戲肉還未到，其他活動不是變低調、延期，就是取消，當無事發生。當警隊的「大慶」遇上港人的「大㷫」，這支曾是「皇家香港警察」的國際典範隊伍，已再沒有慶祝的理由。

警隊成政權專政工具維穩機器

警隊的淪陷，由於它為中共政權賣命，成為政權專政的工具和維穩機器，出賣原則，與香港市民為敵。

在中國大陸和香港，公安、國保、武警、香港警察都奉保衛國家主權安全為最高任務的「死命令」。在中國的「國家安全法」裏，中共政權的安全被定義為「國家安全」。香港警察為所謂的國家安全做事，其實是為中國共產黨做事。

中共雖立法保障自己的安全，但中國共產黨並無依法在中國通過政黨、社團或公司註冊，沒有法人身分，無牌「經營」了中國70年。以無牌之身，它卻可以統治、領導和控制中國的「東西南北中，黨政軍民學」，以黨國體制，實行專政和「家天下」。

香港警隊疾惡如仇，對違法社團絕不姑息，那麼，中共數十年來在香港的地下身分，所進行的違法活動，警方要不要正視一下？

中共在歷史上犯下眾多歷史罪行，鎮壓六四、鎮壓新疆、西藏、文革、大饑荒、反右、三反五反四清、土改、鬥地主，總計死亡人數達數千萬人，香港警察強調正義，違法必究，這些中共歷史罪行，要不要好好來算一算。

為政權賣命，往往要出賣靈魂。靈魂賣了，還有什麼不可以賣？

作者是浸會大學新聞系高級講師

[呂秉權]