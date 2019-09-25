任建峰：一個貶警詞語反映的社會現象

「毅進仔」。這貶詞源於員佐級警員受聘的基本學歷條件而衍生了不少修讀毅進文憑的學生報考警隊職位的情况。使用這詞嘲諷警察的人士言下之意，就是他們相信員佐級警員因他們的學歷而作出各種被指控為愚蠢、自卑（然後又以自大來填補）、不理智的行為。

我對這貶詞甚為反感，因為它代表一種自我捧高地位、看不起他人的態度。不過，它的確反映了一些社會現象。

叫警「毅進仔」 見「書生救國」心

首先，在近月的示威運動不時引用這貶詞的示威者與支持他們的市民，根本就不是像一些保守人士所聲稱的「廢青」。他們不少都是大學生、成績彪炳的中學生、專業人士、技術人員。他們當中有不少更是來自中產或以上的經濟階層。他們過往是香港經濟動力的中流砥柱，亦是近月示威運動的中流砥柱。

第二，上述的示威者與其支持者自視為一群有學識、有見解，有部分更是不為五斗米折腰的人士。在他們眼中，這與學歷較低、經濟階層偏向較基層的「毅進仔」造成對比（不少來自中產或以上而讀書成績又較一般的人，都很幸運地有父母供他們出國讀大學）。這貶警字眼某程度上反映了他們對警隊的看不起。

第三，縱使近月示威運動的其中一個焦點是香港與中國的分別，但其參與者使用「毅進仔」一詞其實反映了這運動的中國文化色彩。無論是古時的官場清流或民間書生，或較現代的辛亥革命、五四運動、共產黨創黨、八九民運，「書生救國」心態往往是中國歷史上各政治運動的主要動力。當近月示威運動有不少成員決定與「毅進仔」作對比時，他們潛意識地就是擁抱了「書生救國」的思維。

第四，雖然有示威者在言語、心態上以「毅進仔」字眼來貶警，但其實政權都以行動看不起警隊。他們雖然口說撐警，但在行動上就既不尊重亦不重視警員，把警隊視為卑微、隨時可以被犧牲的炮灰。一群飽讀詩書的政治領袖、高官為了保護自己的面子、地位、特權，就躲在一群在他們眼中是學識上相對較低而又較容易馴服的基層子弟後面，要他們去冒險抵擋民憤。

第五，回到示威運動那邊，政府與建制派近日提倡以民生措施讓社會降溫的成效很大機會是有限的。既然運動參與者有不少都是來自不需為五斗米折腰的經濟階層、而且帶點傳統書生的精英主義，他們某程度上根本就是相對有能力在當下經濟架構取得利益的一群人。他們的訴求統統都是政治訴求，民生訴求又怎會令他們動容？

政權視警隊可犧牲炮灰

整體來說，上述的狀况對示威運動的每一方都有所提示。示威運動需要檢討，確保不要把自己的道德優越感擺出看不起他人的心態。政權不可再無恥地躲在警員後面、亦不要以為「以民生換民主」會有任何成效。前線警員必須看清楚，示威者說的話是「難聽」，但嚴重程度遠比不上政權在行動上對他們的不重視。

（作者按：以上是筆者個人意見，不代表他所屬的律師行或團體）

作者是執業律師

[任建峰]