歐陽五：香港理應分享共和國榮光

新中國成立前夕，在「另起爐灶」和「打掃乾淨屋子再請客」的對外政策下，中共作出「暫不動香港」的決定。廖承志建言，保留香港「自由貿易港」，等於在美國對中國的立體封鎖線撕開一個缺口。

的確，改革開放之前，中國不少對外交往都是藉由香港進行的。香港是海外民間友好人士入境的通道，也是內地與外界相互瞭望的平台。在那個封閉年代，香港對新中國保持對外交往，功不可沒。

改革開放之後，香港更是發揮其國際金融中心、自由貿易港的作用，為內地引進外資、轉口貿易牽線搭橋，為內地「借船出海」的對外開放舉措提供了保障。因此，「七十大慶」上若論功授勳，香港將獲得獨一無二的勳章。

即便在英國殖民治下多年，香港從來都與祖國「同甘苦，共患難」。早在抗日戰爭時期，香港因其特殊性，成為重要的戰略物資供應基地，九龍到廣州鐵路在此期間所發揮的作用便為明證。如今暴徒損毁國徽、國旗，玷污抗戰紀念碑，無不是在玷污香港人對國家民族貢獻與犧牲的象徵。回顧歷史可知，香港一直都是特殊的愛國大本營，與國家的命運和榮光始終一體。

現在有觀點認為，隨着中國大陸經濟實力增長、對外開放水準提高，香港的優勢在逐漸減弱。隨着「粵港澳大灣區」、「深圳社會主義示範區」等發展戰略提出，也有人猜測香港的特殊地位是否將要被「永久取代」。

事實上，上述猜測只是杞人憂天。誠如在內地政經兩界都頗有聲望的原重慶市長、中國國際經濟交流中心副理事長黃奇帆近日所言，以GDP（本地生產總值）來衡量香港的地位，認為中央會拋棄香港的觀點，是十分幼稚的。香港地位之不可取代，在於「性質」而非「量」，中共幾代領導人都看到了香港和內地體制不同中潛在的優勢互補。

香港對國家的意義不止經濟

改革開放後，香港對內地顯著的「經濟之功」，讓人們差點忘記了，香港對於整個國家的意義自始至終都不止於經濟層面。回歸後，香港的特別之處在於她在「一國兩制」下保留一套基礎性的資本主義制度，這被外界評價為社會主義體系與資本主義體系進行經濟交流的「信用擔保」。這一制度優勢，可充當兩套系統在經濟上的轉換器和連接點；而在意識形態方面，則既促交流，亦為緩衝。

回歸之後的香港一直存在「身分焦慮」，擔心因回歸改變現有制度，也擔心曾經有影響力的國際大都會地位不保。必須看到，從國家角度看，「一國兩制」不是「權宜之計」，而是基本國策，具有重大戰略意義和穩定性。本次修例風波，北京方面始終保持了冷靜、克制，其背後正是中央對「一國兩制」的堅持和對香港獨特價值的珍視。近日官媒《人民日報》發文稱：「香港對於中國，不僅不可替代，還要進一步做大做強。」有「一國兩制」新實踐之稱的「粵港澳大灣區」建設中，中央將香港視為區域發展的核心引擎，也是有意發揮香港更大的獨特作用。

在國家如此重要戰略安排下，香港沒有理由不對自己珍而重之，更不必妄自菲薄。曾經，香港與祖國共渡苦厄；而今，實力增強的中國逐漸移步世界舞台中心，香港理應是這份榮光的貢獻者與分享者。未來的香港，不但是中國機遇獨一無二的管道和窗口，更應成為中國機遇理所當然的重要組成部分。現在香港最重要是找回信心、做好自己，找到新中國成立70年時香港應該在的位置。

作者是時事評論員

[歐陽五]