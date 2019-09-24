阮穎嫻：抗爭雪球效應

結構主義及意志論學說

解釋抗爭的理論有不同學派，結構主義學派認為抗爭是結構和情境條件的產物。例如有社會學家提出當一個國家因國際關係失去維持秩序的能力，精英無力恢復現狀，就會促使抗爭勢力形成。這個理論的好處是可以解釋為何抗爭那麼稀有，而且「結構」是比較容易觀察到的外在條件，卻解釋不到很多歷史例子裏抗爭在政權看似穩固時發生。

第二個結構主義學說是相對剝奪論（relative deprivation theory）。簡單來說是國民普遍不滿經濟成果受剝奪，引發抗爭。這個類近於建制流行講那種物質及階級主義的講法，認為青年是買不到樓才出來抗爭。但有研究發現集體暴力與群眾經濟不滿程度未必有關，相對剝奪論的預測力及解釋力都不佳，原因是雖然歷史上很多抗爭發生時都是民不聊生，但政體不穩、民不聊生的情况實在太普遍。如果以民不聊生作為抗爭警報的話，恐怕會不斷誤鳴。

第三個結構主義學說是馬克斯主義。資本主義發展至極致，工人階級受剝削，就會以抗爭推翻資本家。但歷史告訴我們，抗爭最後沒有在資本主義發展成熟的國家發生，反而在資本主義發展落後、無產階級弱勢、相對不具抗爭潛力的俄羅斯發生，學者普遍認為這理論不準確。

另一個學派是意志論學說，着重個人選擇。理性角度很難解釋為何有人去抗爭，因為抗爭會流血，大家都想吃別人的「人血饅頭」，毋須付出，然後享受抗爭成果，難以解釋為何有「衝衝子」願意犧牲自己。

「偏好偽裝」理論解釋抗爭雪球效應

杜克大學經濟學家Timur Kuran提出一個「偏好偽裝」（preference falsification）模型，解釋為何抗爭可以迅速席捲、瞬間爆發。首先，他假設毋須將人分做反對派和建制派，因政治取態會隨社會大勢改變。大家都有個人喜好，同時會在乎自己的政治取態會否和身邊人有很大分別，也會看風駛舵、西瓜靠大邊。所有人心目中都有一個數字，當社會上有某個百分比的人支持抗爭，他就會跳進抗爭行列。有些人較死硬，無論如何都反政府；有些是「勝利球迷」，見有足夠人數反政府才會落水。這個看法很合理，一來大家鍾意站在贏的一方，二來在很多獨裁國家，旗幟鮮明地反政府，風險及成本極大。當人夠多、贏面大，被清算的風險變小，更多人願意加入。

請看以下序列。假設某國有10個人（一個人可看作國家的10%人口），每個數字代表一個人：A＝{0, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10} 數字代表「參與抗爭門檻」，意思是「已經有幾多人抗爭才會參與抗爭」。「0」是就算無人反政府，他都會身先士卒、反抗到底；「10」是永恆的保皇黨；「2」的意思是只要有兩個人反政府，他就會加入抗爭。

在A序列裏，只有第一個人反政府，未能觸發其他人參與，抗爭難以形成。但假若第二個人因在某些政府部門得到不如意的對待，或見到首長在電視上大放厥詞，想打爆電視，「參與抗爭門檻」數值由2變成1，即B＝{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10}

A與B的唯一分別是第二個人，其餘國民的門檻無變，但引發的事可厲害了：第二個國民見到第一個落水，他跟着落水，現在落水數是兩人；第三個國民見到頭兩人落水，由於他的門檻是只需要兩個人落水，他就一同落水，落水數變為3人。餘此類推。結果除了數值是「10」的死硬建制派外，其餘9人雪球式地前仆後繼，10個人有9個抗爭。

整件事的發生，可能只是因為一人的取態變了。其餘數值是6、7或8的人門檻高，不會貿然抗爭，但因「看風駛舵」，當抗爭發展到一個地步，都會加入。這就解釋了有「藍絲」變「黃絲」甚至變本土的情况。那些建制派見形勢不妙，都加入鬧政府，並與政權割席，明哲保身，都是類似。

民怨沸騰 不一定引發抗爭

個別國民心目中的門檻是私家資訊，並非公開，其他人不知道別人的門檻，所以爆發起來實在難以預料。序列A形容的是抗爭雪球效應，思想家托克維爾在The Old Regime and the Revolution（1856年）裏形容得相當漂亮：「Patiently endured for so long as it seemed beyond redress, a grievance comes to appear intolerable once the possibility of removing it crosses men's minds.」另一個狀况是大家都被當權者弄到相當不滿，同時降低門檻，這個較趨近大眾對抗爭或社會運動的理解。

那為什麼有些國度水深火熱，但依然不能觸發抗爭？且看另一序列C＝{0, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 6, 10} 序列C裏雖然大部分人的抗爭門檻低（<5），但缺乏觸發點。第二、三、四、五、六、七、八個人都在等有多一個人抗爭，他們就會加入，造成民怨四起但無人參與抗爭的結果。相對剝奪論所述民怨四起導致抗爭，並沒有發生。

「偏好偽裝」理論可包容其他解釋

這個理論解釋抗爭如何被觸發、為什麼抗爭難以預料，但本身並無否定一些解釋「參與抗爭門檻」改變的理論。這些因素可以是政權積弱、民不聊生，所以導致某些人「門檻」下降；亦可以由於反對派出現魅力領袖，說服其他人其實抗爭贏面大、有得做；可以是外國勢力介入，改變部分人的門檻，或只要有一部分人因買不到樓不滿而決定轉投抗爭（序列A變B的情况），其他「上了岸」有樓有資產的人，即使門檻很高，最後還是會因為雪球效應而加入。

沈旭暉提及Ronald Inglehart的後物質主義理論，其實筆者早在〈雨傘世代，後物質主義到來〉寫過（2014年11月18日《蘋果日報》）。這個理論提出，因上一代成長環境匱乏，因此傾向關心買樓、搵錢、經濟等物質價值；下一代成長時物質充裕，較關心民主、人權、自由等後物質價值觀。這個理論問題是未必可以區分是世代還是年齡影響，因為上一代同時是年長一代，較年長的人政治上較保守，而上一代年輕時亦有積極參與社運，所以究竟是成長環境影響還是年紀問題，並不清晰。後物質主義理論與以上的「偏好偽裝」模型沒有衝突，就算後物質主義只影響部分青年，雖是少數，亦可造成以上雪球效應，令較物質主義的人跟着投入社運。

作者是香港大學經濟及工商管理學院助理講師

[阮穎嫻]