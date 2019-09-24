劉進圖：失定海神針 招群魔亂舞

以何君堯議員發起的上周六全城清潔行動為例，便是典型的挑動矛盾、添煩添亂。何君堯有某些中聯辦官員在背後撐腰，政壇中無人不知。7月21日元朗白衣人恐怖襲擊市民一役，何被拍攝到為白衣人打氣勞軍，惹來全城質疑。他非但不知收斂，反而主動出擊，發動愛國陣營民眾周遊各區，假「清潔街道」之名，行拆除「連儂牆」之實，蓄意挑釁示威者一方，險些釀成廣泛流血衝突。這種毫無必要的挑釁，選在特首積極推動社區對話之時進行，豈非自打嘴巴、自亂陣腳？

18區的「連儂牆」，儘管愛國陣營看來刺眼激心，卻有重要的宣泄民眾情緒作用。如果把所有和平表達訴求的渠道封堵，只會刺激更多市民走向激進，對平息亂局毫無好處，這是基本政治常識。而且，政府行政部門沒有着急清拆，也是按章辦事。這類「亂貼街招」的瑣屑違規活動，向來不是行政當局須優先處理的事項。倘若因建制派關注便急急清拆，或者選擇性執法，只拆示威者張貼的物品，只會引發更大爭議。

而且，在局勢扭轉前，清拆只會促使同情示威的民眾繼續張貼，甚至「撕一貼十」，效果適得其反，這也是公共行政基本常識。何君堯不懂得這些常識，並不令人奇怪；他背後的中聯辦官員也不懂嗎？或者雖然懂得，為求政治正確，也裝作不懂？

更關鍵的是，為何特區政府無法阻止這類發動群眾鬥群眾的行為？為何建制派議員可以肆無忌憚地自組執法隊伍？為什麼繼元朗白衣幫後，還會出現港島藍衣幫、北角福建幫，公然挑戰法治？策劃及「祝福」這些行動的人，難道估計不到，示威者會以暴力回應，假「私了」或「以武制暴」等名義反擊？這對「止暴制亂」絕無好處，只會催生更多暴力，徹底破壞香港的文明與法治。

港高度自治變形 政府成跛腳鴨

除了何君堯挑釁事件，還有中國官媒尖銳攻擊港商李嘉誠；國家民航部門咬着國泰航空不放，逼其繼續藉解僱打壓員工表達自由；中資證券行以拒絕續租向太古集團施壓。這些新聞近期密集出現，加上特首對商界解說錄音外泄，內容盡顯她處處受制、無可奈何，令人擔憂北京正全面介入香港政治及經濟運作。特區政府的所謂「高度自治」，已經徹底變形走樣，即將變成「跛腳鴨」政府。

政府自治權與公信力被廢，香港猶如失去定海神針，必然招致群魔亂舞。今夏的亂局恐怕會不斷延長，成為新常態！

作者是資深傳媒人

■稿例

1.論壇版為公開園地，歡迎投稿。論壇版文章以2300字為限。讀者來函請電郵至forum@mingpao.com，傳真﹕2898 3783。

2.本報編輯基於篇幅所限，保留文章刪節權，惟以力求保持文章主要論點及立場為原則﹔如不欲文章被刪節，請註明。

3.來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法（可用筆名發表），請勿一稿兩投﹔若不適用，恕不另行通知，除附回郵資者外，本報將不予退稿。

4. 投稿者注意：當文章被刊登後，本報即擁有該文章的本地獨家中文出版權，本報權利並包括轉載被刊登的投稿文章於本地及海外媒體（包括電子媒體，如互聯網站等）。此外，本報有權將該文章的複印許可使用權授予有關的複印授權公司及組織。本報上述權利絕不影響投稿者的版權及其權利利益。

[劉進圖]