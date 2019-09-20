何海峰：被倫交所拒絕 或是港交所新機遇

說「意料之外」，主要是指收購計劃提出與拒絕的速度和方式。據媒體報道，港交所收購提議是行政總裁李小加對倫交所常規訪問中提出。兩天後，港交所官方宣布其已向倫交所提出合併建議，後者火速回應確認收到相關建議，並將審議和適時宣布審議結果。結果，僅過了兩天，倫交所迅速宣布其董事會及金融和法律顧問一致拒絕併購建議，而且由於合併計劃的根本缺陷，沒必要進一步接洽。

在拒絕方式上，倫交所於拒絕聲明中不留情面地列舉了四大理由。聲明隨附的公開信一開頭就表示了不滿，「我們震驚和失望」，因為「你們（竟然）在我們收到提議才兩天就公開發布了它」（We were very surprised and disappointed that you decided to publish your unsolicited proposal within two days of our receiving it.）。姑且不管這一「倫港世紀聯姻」的重大程度，就商業活動來說，一項交易的接洽、提出、談判和終結，都會經歷複雜程序和較長時間。但本次併購的提出與被拒，太過閃速、斷然與決絕。

說「情理之中」，是因為雙方對交易的戰略意義和現實價值沒有形成共識。對於併購計劃，港交所更多看的是願景，倫交所更多看的是當下——包括正對Refinitiv的收購。

李小加認為，作為「千載難逢的跨國聯姻」，兩者如能成功結合，將創造一個全球佈局、世界領先、覆蓋亞歐美三大時區，且同時為美元、歐元和人民幣等主要貨幣提供國際化金融交易服務，合計市值有望超過700億美元的交易所集團。但相對於港交所的激情，經歷過多次被收購嘗試的倫交所更現實、更理性。

在筆者看來，倫交所只是倫敦國際金融中心的一個必要要素，這次兩者的「碰撞」還不能代表兩大金融中心發展的全部未來。就香港來說，收購計劃被倫交所拒絕，可能是一個新機遇。

國家力推大灣區 香港融入內地發展的重要機遇

首先，香港的優勢並沒有喪失。面臨英國脫歐的種種不確定性，倫交所乃至倫敦金融中心的地位面臨着競爭和下降。所以倫敦金融中心，包括倫交所，也在尋找新的發展機遇，因而他們對中國尤其重視。對於英國方面而言，綠色金融、金融科技、人民幣國際化等具體領域，是他們最為重視的幾個方面。而這些方面，香港和港交所早已有佈局安排。香港早就提出要做綠色金融中心，並在金融科技方面快速跟上，更是全球最大的人民幣離岸中心。由於國際人才、金融制度等國際優勢，一段時間內，香港都將是倫敦繞不開的「港口」。

另外，倫交所的拒絕也會讓香港正視差距與不足，完全有可能轉危為機。一方面，港方要盡快消除倫敦方面所提及的發展不確定性；另一方面，還要注意到全球金融中心指數（GFCI）調查結果——在所有金融中心中，上海被認為在未來2至3年內將愈來愈重要。同樣背靠中國內地的香港應當正視，正如港交所《戰略規劃2019-2021》所說那樣，要「立足中國」才能「連接全球」。國家現在正力推粵港澳大灣區，香港仍然是東方明珠，還要在灣區建設中發揮龍頭作用，這將是香港全方位融入內地發展的重要機遇。

作者是中國社會科學院金融政策研究中心主任

[何海峰]