曾志豪：林鄭說聆聽民意 是對民意的最大侮辱

兩項決定，實在是對一國兩制實踐成效的最佳註腳，就是完全失敗。

取消夜馬，等於宣布「止暴制亂」失敗，警察打穿再多的人頭，也無法停止民眾抗議。何君堯背後代表的，便是7．21元朗恐襲的責任。政權刻意包庇元朗事件，民眾便一天不會放過何君堯。

局勢嚴峻，政府有何措施解決？

林鄭月娥的方法是「對話聆聽民意」，又落區，又見區議員。但可惜，她聆聽民意其實最大作用就是否定「民意」——她只是要聆聽「五大訴求」以外的「民意」。

這是對民意的最大侮辱。

五大訴求最強烈的是「成立獨立調查委員會」，處理警察濫暴問題。林鄭卻一早表態，表揚警察執法。行政會議召集人陳智思也說政府不可能再就其他訴求讓步，等於否定了「獨立調查」的生路，也同時告訴市民：警察是不會被懲罰的。

林鄭和「五大訴求」割席，找尋其他「深層次矛盾」去溝淡「五大訴求」，這是「文宣軟功」。硬功當然就是「只有3萬警察支持」的警權，暴力執法再加針對性的對傳媒威嚇、水炮車直射、拘捕校園記者、左派勢力鼓吹「記者領牌制度」、煽動對香港電台的攻擊等等，反映政府愈來愈有大陸那種「操控筆桿子槍桿子」的管治思維。

政權打算在這場「戰爭」中，全方位摧毁香港社會珍惜的各項核心價值。一旦抗爭停止，只怕香港就會徹底墮落到大陸的恐怖管治模式。最佳例子就是「太子站8．31疑團」，究竟太子站有無死人？各個部門有無隱瞞包庇？這場抗爭運動之前，無人會有這種懷疑，因為大家堅信香港的制度，對公權力仍有一種信任，怎麼可能會打死人呢？又怎可能打死人能隱瞞不報呢？

但今天為何傳聞愈演愈烈？因為這幾個月香港政權的公信力徹底破產，有什麼離譜事情不會發生呢？當警權無限大，太子站「打死人」，也就不是那麼荒謬不可信了。這是香港最大的管治危機。

作者是傳媒工作者

[曾志豪]