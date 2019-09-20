盧文端：處理修例風波 中央為何強調經濟民生？

中央希望香港聚焦經濟民生根本問題

記得1967年香港發生大動盪，港英政府事後也推出了被稱為「麥理浩新政」的重大措施，其重點也是在經濟民生，包括推出10年建屋計劃及「居者有其屋」計劃，為150萬人提供公營房屋；大力發展工業，在新市鎮劃出工業邨用地；改革社會福利制度，調高公共援助基本金額，設立「生果金」；建立公營醫療系統等，取得良好的社會效果。當年事件的性質雖與今天的風波不同，但其解決社會深層次矛盾的思路，確有可供借鑑之處。

必須看到的是，反修例引發的風波將本港潛在的經濟民生深層次矛盾和怨氣一次過爆發出來，香港經濟民生方面的困局構成了反修例風波的最基本社會土壤。中央希望香港各界聚焦香港經濟發展和改善民生的根本問題，獻計獻策，共謀解決香港深層次矛盾之道，化解市民怨氣，這是平息修例風波必須做好的重要工作。9月3日港澳辦記者會清楚表達了中央這方面的想法，發言人說：「這次風波折射出香港社會一些深層次矛盾和問題已經到了必須高度重視並採取有效措施加以解決的時候。一般市民特別是年輕人常常抱怨的住房難、貧富差距大、向上流動難等社會問題，是長期積累形成的，成因複雜，需要找準癥結，找到有效的解決辦法。最近香港、內地和國際上一些有識之士已就此提出了不少頗有見地的意見。」

事實上，中央媒體最近以多種方式對香港經濟民生問題發表了許多評論，並提出不少建議，不僅表達了中央對香港經濟民生問題的看法，而且也帶動了香港社會的相關討論，表明中央希望林鄭月娥特首及管治團隊通過對話平台，與社會各界人士和青年展開交流，共同探討解決香港深層次問題的解決方案。

香港最重要價值在經濟而不在政治

中央強調經濟民生，既是着眼於從社會根源層面平息這場修例風波，更有對香港「一國兩制」實踐的戰略思考和部署。眾所周知，中央領導人一直強調香港最重要的價值在經濟而不在政治。在中央看來，香港是一個金融貿易航運中心，香港的地位是由經濟地位決定，經濟是香港的基石；全世界看中的是香港的經濟，自由港、背靠中國內地這個特殊的地理位置，與國際市場接軌的經濟環境、法治環境。香港正因有了特殊的經濟地位，才有可能成為中國對外開放的窗口，成為內地與海外之間的「二傳手」，成為中國吸引外資的主要來源地及聯繫世界的聯絡人。香港因為這個地位對國家的發展作出了特殊貢獻，也全面帶動了自身發展。

一國兩制設計者鄧小平先生當年就清楚表明，國家在港實行一國兩制「50年不變」，是與國家改革開放大業緊密相連的。習近平主席在慶祝香港回歸祖國20周年大會講話中講得更加清楚：「一國兩制構想提出的目的，一方面是以和平的方式對香港恢復行使主權，另一方面就是為了促進香港發展，保持香港國際金融、航運、貿易中心地位。」習近平在會見港澳慶祝改革開放40周年訪問團講話時也強調，在新時代國家改革開放進程中，香港「仍然具有特殊地位和獨特優勢，仍然可以發揮不可替代的作用」。中央處理香港修例風波，強調經濟民生，也是在提醒香港各界不要忘了香港實行一國兩制的目的和初心，要重視香港的經濟價值，始終聚焦發展這個第一要務。這既是國家發展的需要，更是為了香港好。

最近有報道說，國務院國有資產監督管理委員會在深圳與近百間國企代表會面，要求國企在港發揮更積極作用。這裏帶出的信息值得重視：中央正在統籌安排推出支持香港發展經濟、改善民生的重要措施。

記得2003年香港因落實《基本法》第23條立法發生爭議，出現數十萬人上街遊行的事件。中央及時推出挺港措施，很快扭轉了形勢。實際上，面對動盪不安的嚴峻形勢，香港社會對中央推出挺港措施也有不少期待。香港社會如果在這方面能提出好建議，相信會得到中央積極回應。

各方理性對話 給政府做實事空間

從反修例本身來說，政府撤回修例，反修例人士的最大訴求已得到滿足，應停止抗議行動及暴力衝擊；即使還有其他訴求，也應坐下來理性對話，尋求解決方案。香港一些經濟民生難題之所以積重難返，一個重要原因就是解決起來阻力大、困難多。這次修例風波造成巨大震盪，讓社會各界看到深層次問題的嚴重性，已到了非解決不可的地步。特區政府若能借勢而為，完全有可能在解決積累已久的深層次矛盾方面開創一片「新天地」。各方人士應給予空間，讓特區政府在經濟民生方面為市民做些大事。

作者是全國僑聯副主席、中國和平統一促進會香港總會理事長

[盧文端]