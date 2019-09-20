周永新：特首及司局長落區 所為何事？

政府與市民溝通渠道淤塞不通

筆者的看法是，現在政府與市民的溝通渠道，不止嚴重淤塞，很多時更是無渠道可言。筆者過往差不多40年的公職生涯中，曾是20多個諮詢委員會或法定組織的成員，見證了政府的諮詢架構從盛轉衰的不同歷程。在立法局於1991年引入直選議席前，政府的諮詢組織發揮的作用，可說達到最高峰。借用中文大學前校長金耀基教授的說法，是政府推行「行政吸納政治」的全盛期：政府透過分佈各行各業的諮詢組織，不但羅致了社會上眾多精英為政府服務，且透過他們蒐集市民對政府施政的意見，不待民怨達到沸點，即可適當回應，避免社會出現震盪。當然，精英的意見未必能夠常常做到下情上達，政府的回應也不一定到位，所以民怨還是會有的，間中也會爆發成為騷亂。但整體而言，諮詢架構提供了政府與市民溝通的渠道，政府不至於在訂立政策前完全聽不到市民的聲音。

諮詢組織從盛轉衰的歷程

到政府引入代議政制，特別是立法局有了直選議席，諮詢組織的作用便完全不一樣了！1992年，筆者是社會福利諮詢委員會的主席，猶記得最後一任港督彭定康上任後，曾與委員會成員見面。當中彭定康問委員：「你們有多少代表性？」（How representative are you?）委員們實在無言以對！從此，筆者知道，只要區議會和立法局／立法會的代表性愈來愈強，器重一時的諮詢制度將會逐漸衰落，甚至到了可有可無的地步。諮詢組織不再是政府與市民溝通的渠道。

除諮詢組織外，政府早於上世紀70年代初，在民政署轄下設立「民政主任」（City District Officer），作用是在地區層面推廣和宣傳政府的政策，及與地區組織聯絡，探測民情並定期向上級匯報，以供政府制訂政策時參考。區議會成立後，民政主任的角色改變了，畢竟區議員才是居民的代表，他們是政府與市民之間的溝通橋樑，他們有責任反映居民的意見。因此，當政府有新政策出台，負責的官員總要到18區區議會推介，回答區議員提問。區議會與政府建立的對話平台，能否取代以往民政主任的角色，不少評論都有疑問；特別是區議員對政府政策的意見，又有多少是市民的聲音？區議員反映的，是市民的看法，還是所屬政黨的立場？

光明正大與市民溝通

自8月底開始，為了履行特首的承諾，司局長落區與市民座談，但安排的都是建制派組織的「繼續前行系列」，結果淪為與「自己友」對話，距離與市民溝通的目的甚遠。而特首於上周快閃探訪安老院，今周則邀約區議員見面，可惜出席的又離不開「同聲同氣」的區議員。為什麼特首與市民對話不是閉門，就是偷偷摸摸的？為什麼不可以光明正大地在公開場合坐下來對話？特首早前的解釋是，如果她這樣做，必然會引來大批示威者包圍和抗議，所以她要與市民溝通，只好避免在公開場合出現，連傳媒也不通知。

不過，完全不見市民實在說不過去，况且特首早在7月答允與市民增加溝通，又說要構建對話平台。終於，特首宣布設立「對話辦公室」，而她和司局長與市民對話的形式，可採用以下3種方法：一是如以往的與一二十人閉門會面；二是落區與市民見面，市民可自由報名參加，名額約200人；三是類似香港電台過去舉辦的「眾言堂」，市民被抽選後應邀參與。據報道，特首準備在9月26日落區出席首場「社區對話」，到時不知能否為特首與市民溝通打出缺口？

其實，要等到特首下令，司局長才落區與市民對話，實在是一大諷刺！與市民溝通，怎麼看也是負責制訂政策的司局長日常該做的事。過往沒有做，是他們失職。司局長現在受命落區與市民溝通，雖說亡羊補牢，但他們願意踏出這一步，筆者是歡迎的。至於司局長如何做好與市民溝通的工作，筆者有以下建議——

司局長如何做好溝通工作

第一，對話雙方必須有對等的地位，否則不會有真誠的溝通。過往官員與市民對話，往往是訓令式的，就是官員有話說，市民只有聽的份兒，這不是溝通。另一邊，市民約見官員，很多時只是不斷的申訴，甚至咒罵官員諸多不是，官員連解釋的機會也沒有，這也不是溝通。筆者說過，溝通是雙向的，對話雙方必須是對等的，各有發言的權利和機會，對話才有意思。

第二，溝通只是一種形式，對話的內容才是溝通的實體。現在特首着令司局長落區與市民溝通，但溝通些什麼？特首說要為香港現在的困局尋找出路，但特首自己都說不出出路在哪裏，難道司局長落區就可得到答案？有評論認為，司局長落區只會激起更多矛盾和衝突。我看要視乎司局長是否有實質的話題與市民對話，如果兩手空空地落區，恐怕溝通不成，反會令民眾抗爭的情緒更高漲。

第三，溝通是細水長流的事，司局長一兩次落區不會對解決困局有幫助。司局長是問責官員，他們的責任是制訂政策，所以保持與市民聯繫、聆聽他們的意見，才不會讓政策與民眾的意願脫節。但現在司局長落區，看來「補鑊」的意義大於一切，急就章式的落區也無助政策制訂，只會令市民覺得這是一場「公關騷」。筆者認為，特首要構建對話平台，首先便得檢討與市民溝通的渠道，也應視溝通工作為司局長恆常的任務。

政府過去無意與市民真誠溝通，說明特區政府施政已逐漸遠離民眾的意願——市民的聲音無法進入官員耳裏，政府訂立的政策欠缺市民的參與。這些存在已久的弊端，證明政府的諮詢制度和地區行政組織，都要來一次徹底改革。而設立「對話辦公室」，最多也只有象徵式的意義。

作者是香港大學社會工作及社會行政學系榮休教授

■稿例

1.論壇版為公開園地，歡迎投稿。論壇版文章以2300字為限。讀者來函請電郵至forum@mingpao.com，傳真﹕2898 3783。

2.本報編輯基於篇幅所限，保留文章刪節權，惟以力求保持文章主要論點及立場為原則﹔如不欲文章被刪節，請註明。

3.來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法（可用筆名發表），請勿一稿兩投﹔若不適用，恕不另行通知，除附回郵資者外，本報將不予退稿。

4. 投稿者注意：當文章被刊登後，本報即擁有該文章的本地獨家中文出版權，本報權利並包括轉載被刊登的投稿文章於本地及海外媒體（包括電子媒體，如互聯網站等）。此外，本報有權將該文章的複印許可使用權授予有關的複印授權公司及組織。本報上述權利絕不影響投稿者的版權及其權利利益。

[周永新]