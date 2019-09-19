霍梓楠：法律非無理束縛教育發展的工具

照顧責任標準不會因罷課而提高

學校對學生有照顧責任，如果有學生因為校方疏忽而受到合理可預見的傷害，這就是「疏忽侵權」，家長可循民事訴訟向校方追討金錢賠償。

筆者同意建制團體所言，若校方對罷課學生「不作為」（例如教師任由學生在校內打鬥、教師忘記通知家長學生沒有回校），就是沒有履行照顧責任。事實上，社會一向對這類明顯疏忽零容忍，與學生是否罷課關係不大。

換句話說，若校方採取合理而公正的措施，確保在校內罷課學生的安全，跟從教育局指引與家長緊密溝通，則已履行照顧責任。當學生得到家長許可，不回校上課，在校外衝突中受傷，一般情况下校方並無法律風險，因為要求校方把照顧學生的責任延伸至校外，是極不合情理的。話雖如此，就算法律沒有要求，校方理應給予他一切可行協助。

常秘權力受行政法約束

另一個關鍵問題是如果校方容許（但不是慫恿及鼓勵）學生在校內某地方安全罷課，會違反《教育條例》嗎？教育條例第40AE條要求法團校董會「確保以恰當方式促進學校的學生教育」；第83條指出如常任秘書長（常秘）「覺得任何學校的校董、教員或學生的行為現時或一向並不令人滿意」，則有權暫停學校營辦，甚至封校。

校方容許罷課，即是容許學生做與學校編制學習課程無關的事。常秘若認為這不是恰當教育，覺得「不滿意」，是否就可下令禁止罷課，甚至封校？

事實上，常秘權力受普通法的行政法約束，並非如條例字面所寫，只要他「覺得不滿意」就可介入學校運作。常秘行使權力時，必須符合自然公正原則（遵從程序，讓受影響學校申辯）及提供充足而正當的理由。教育條例第V部分列有上訴機制，學校若上訴失敗，仍可透過司法覆核作最終上訴。

如果常秘為達到「確保所有學生正常上課」目的而禁止所有形式的罷課，實在難言正當，因為罷課屬人權法保障的表達意見權利。2005年終審法院「楊美雲案」已確立，當法庭處理人權案件，應確認和相當着重地考慮《基本法》及《香港人權法案條例》所賦予人民的權利。

有人認為中學生未成年，根本沒有罷課權。〈學生要罷課，校長怎麼辦？〉（註）一文，已援引相關法例及普通法適用地區案例，論證中學生確有罷課權利。如果罷課學生沒有嚴重影響學校運作，也沒有構成國家安全、公共秩序、衛生及風化問題，則校方沒有正當理由阻止他們。

1991年立法局通過《香港人權法案條例》，是香港人權發展的重要里程碑。同年9月開始，教師體罰學生成為刑事罪行。1994年，英國將《兒童權利公約》擴展至香港。公約保障兒童的「參與權」，例如「有主見能力的兒童所發表的意見應獲得適當尊重」（第12條）、「兒童應有自由發表言論的權利，包括取得和分享各種信息和思想的自由」（第13條）。《香港教育專業守則》指出，教師「應把尊重人權的教育視為要務」。這段期間，筆者由小學生成長至任職中學教師，親身感受到兒童各方面的權利愈來愈受社會重視。

就算法庭信納常秘有正當目的禁止罷課，常秘還須過以下兩關：還有沒有其他方法達至相同目的但不會侵犯學生人權？如果沒有，則須通過「比例原則」測試，即禁止罷課對社會及學生有莫大益處，就算以侵犯學生人權為代價也是值得的。筆者認為，校方若證明教師願意承擔關顧及教育學生的責任，力陳容許罷課並不等於放任與縱容學生，則常秘沒可能通過測試。

校方可呈上學生罷課次數、頻密度與秩序安排細節，教師也可能要到庭陳辭，講述他們與罷課學生的互動、如何調解罷課與上課學生的衝突等。校方還可傳召教育專家證人，從公民教育角度評論罷課行為；校方還可論證學生行使言論自由方式與社會議題性質相稱。今次爭議對社會有廣泛深遠的影響，撼動師生心靈。有學生認為以罷課形式表達意見，才可反映議題嚴重性，甚至視之為向政府施壓、宣示良知、爭取自由的行動；有學生認為流血暴力事件近在咫尺，根本沒可能有心情正常上課，認為須透過罷課表達憤慨。學生面對社會爭議的徬徨心境，以及有理有節的行動論據，應當獲得尊重。

「我雖勢弱言輕，決不虛作無聲」是學生舉起的標語，使筆者想起16歲瑞典學生桑柏格（Greta Thunberg），每周五罷課到國會前抗議政客對氣候變遷的不作為，啟發全球學生走出校園，為自己的未來發聲。她直指政客滔滔不絕反對罷課，卻不敢正視氣候危機本質。

筆者強調，學生罷課權利不受政治立場選擇影響。舉例說，政治中立的學校根據同樣邏輯，可容許學生以罷課形式支持警察在巨大政治壓力下執法。

根據上述法律分析，常秘根本無法律基礎行使權力禁止罷課。

不應利用法律針對教育理念分歧

筆者認為，罷課爭論的本質是教育理念分歧。光譜一端的教師認為學校應營造去政治化的環境，讓學生度過單純的中學生涯；他們亦傾向主宰學習內容，認為學習必須根據既定作息及編制時間表。至於光譜另一端的教師，則欣賞學生為社會發聲，視罷課為危中之機，不迴避社會矛盾，藉此機會了解學生想法與感受、建立信任，不介意為他們補課追趕學習進度。

處於光譜兩端的教師並無違反專業操守，都為學生福祉奉獻心力。在這艱難時勢，筆者與同工既憂心時局，也要緊守崗位照顧心靈受創的學生，向憂心忡忡的家長負責，實在不能再承受似是而非的法律威脅。

筆者反對任何人士以法律之名，恫嚇抱持不同教育理念的同工，利用片面的法律論據無理束縛教育，使香港教育追不上國際人權發展趨勢。理念迥異的同工，透過專業交流互相理解，學習人權法並融入教學，才是有利教育專業的良方。

註：2014年9月21日《明報》

作者是中學教師

[霍梓楠]