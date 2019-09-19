陳智傑：社區政治 重現於區議會選舉？

現代化社會 改變集體生活經驗

社區是距離私人生活最近的公共及政治空間，社區很難純粹以行政分區和街道劃分。它源自人們在居住地的集體生活經驗：彼此認識互信而且會守望相助的街坊鄰里，從小到大看到的店舖和市集，以至是讓人眼熟的街道、充滿回憶的地方。社區亦是一個充滿政治角力的空間：街市、垃圾站、圖書館及文康設施的使用守則、開放時間以及地點位置，當區是否興建學校、高樓以至是健康中心等，全都可以觸動大量居民的利益和感覺。社區亦可以是一份歸屬感：如今「黃大仙街坊」和「深水埗街坊」，再也不單止是居住地點——至少在社交平台的世界，這兩個名詞已讓部分網民心生敬意。

不過，香港社會的社區感覺整體來說並不強烈。高度現代化的社會制度，大大改變了市民的集體生活經驗：大家在工作10多小時後，由高效的集體運輸系統往返工作地點和家園；衣食住行亦未必再需要於社區補給，各大商場十分便捷地讓人於任何地方都可以逛街、娛樂、用膳、購買生活所需。大型屋苑都有物業管理服務，清潔衛生、維修、噪音、設施等生活瑣事，人們大都習慣付上管理費，再讓專職人士解決。

誠然，近年確是多了聲音要求保育「小店」或不同的特色市集。然而，在每天上班下班、上課下課的緊張節拍下去解決生活所需，跟在假日時於舊區「獵奇」尋找「人情味」的感覺，是兩碼子的事。

再者，社區生活除了文化感覺外，亦要有政治機制讓居民參與社區事務。不過，自從1999年取消市政局及區域市政局後，社區市政的事務便收歸政府中央官僚機構打理。社區的民政、警政、地政、交通、文康、衛生、醫療、福利，全由不同的政府部門管理。地區的民政事務專員是民政事務處官員，未必有能力協調眾多部門的議程及資源分配。另一方面，區議會於憲政上亦是政治諮詢組織，未必有實權作出市政的協調工作。

區議會政治生態 如街坊福利會

除了政出多門外，社區政治的另一問題，便是區議會的政治生態。由於區議會選區只有約1.6萬人口，往往同一屋邨已有多於一名區議員。細小的選區，誘使部分區議員集中火力做好「蛇齋餅糭」的工夫，勤奮地處理入伙、滲水、通渠問題，以至是天天「密集式」地以握手和掛橫額等方式，爭取自己於街坊之間的「存在感」。

民生無小事，基層組織的工作當然不可少。不過，社區問政的要求，其實遠多於基層組織：巴士站的位置和交通燈轉燈的速度，涉及整個社會的交通路線規劃和人口分佈；空置校舍和政府診所的輪候時間，關乎社區設施及地政規劃是否出現錯配。

不過，這些社區政策議題對區議會選舉來說，花時間、花精神，卻未必有效得到議員在街坊之間的「存在感」。久而久之，區議會的政治生態，變相鼓勵以免費活動、派發物資、處理家居投訴來儲起「鐵票」，多於研究社區政策和推動社區發展。政府部門以至是市民自己，亦慢慢習慣把區議會視作半個「街坊福利會」，淡忘了社區本來就是讓每一個市民最「埋身」的政治問題。

不過，隨着香港管治流弊日生，社區的政治感覺正漸漸重新抬頭。屋苑維修的「圍標」風波，使不少屋苑的業主驚覺業主立案法團和物業管理公司是如何可以讓自己的家園永無寧日、政府推動樓宇維修的政策是如何被濫用作刮取民脂的利器。如今，警方於各區行動所產生的催淚煙問題、警員與街坊之間的衝突、警員進入私人屋苑及商場範圍等，已使全港不同社區高度關注警政與私人業權之間的法理關係。在香港的警民衝突中，不同社區的街坊，縱然平時各有各忙、互不認識，但都親歷自己的社區如何變作半個「戰場」。

重新醞釀社區政治集體感覺

在香港烽煙漫天下，大家快要迎來一場區議會選舉。多年以來，香港選舉的政治文化都作出以下分工：立法會選舉是談政治立場和政策議題的地方；區議會選舉則要選一名「幫得街坊手」的「福利及親善大使」。然而，在經歷過數十年以來最強烈的政治動盪後，不同社區正重新醞釀社區政治的集體感覺：街坊分外留意屋苑的保安政策、分外留意社區交通設施情况，以致把政治議題實實在在地帶入全港不同的社區。各區「連儂牆」的狀况、放映會和人群之間的衡突，都成為「入屋」的話題。

在此情此境下，於11月底舉行的區議會選舉，選民會否突破多年來「立法會談政治政策，區議會談地區工作」的文化想像？社會運動和警民衝突，會否突破地區分界，成為全港社區於區議會選舉的共同議題？倘如是，則兩個月後的區議會選舉，將會有一番全新的政治氣息。

作者是香港恒生大學傳播學院副教授

[陳智傑]