陳帆川：示威者以暴易暴 警察應反躬自省

6月之前，即使香港人經歷過雨傘運動，但還是非常崇尚透過執法者解決糾紛。過去很多網上流傳的爭執短片，出現得最多的一句話，就是「報警吖！」，通常對方也會回話：「好呀，報警吖！」香港人熱愛報警的程度，是連當局都曾經透過傳媒呼籲，叫市民不要濫用999熱線。

短短3個月，許多人不再信警察，也不再等法庭。路見不平，直接「私了」，而且獲得大量「反送中」人士讚好，大呼「好治癒」，將「私了」短片當成戰報一樣瘋狂轉發。為什麼？

警淘大商場選擇性執法 成轉捩點

這當然要問香港警方。由雨傘運動開始，「私了」一直是示威者的重大心理關口。傘運中段即使出現疑似黑幫持利刀搗亂，佔領者也只能坐以待斃，最多拍片恫嚇。而「反送中」運動以來，示威者面對來自警察、黑幫、「藍絲」、愛國團體接力猛攻，血腥程度已經等同甚至超越大陸打壓異見人士。休班女記者被不明人物斬至危殆，青年在荃灣被砍至手腳見骨，大量學生領袖和遊行申辦者遭不明人物伏擊，無日無之，不勝枚舉。

試問警方執法力度如何？諸君心中有數。網民常常提出「破窗理論」，即警方縱容施襲者，導致更多人有恃無恐地將示威者當成箭靶。上星期六警方在淘大商場選擇性執法——只拉青年，不拉愛國耆英——是一個轉捩點，將示威者的怒火推升至突破「私了」關口的層次。

結果，警方疑見周日的「私了」場面排山倒海，並且出乎意料地獲得一定民意支持，故在周一記者會急急強調一視同仁，拋出「唔喺嗰秒鐘即刻執法，並不代表警方無執法」的解釋。這就跟元朗7．21事件後，警方遲遲才出手拘捕白衣人一樣，都是群眾逼出來的結果。照此情勢，不明團體對於示威者的暴行，短期內應有所收斂。

今場運動曠日持久，至今未出現一宗趁火打劫的搶掠，已是示威者基本質素的明證。許多人看到一條從高空拍攝的短片，顯示一名藍衣男子遭示威者圍毆倒地，認為太過分了。但他們不明白的是，自從7．21事件後，大批怒氣冲天的運動支持者已揚言「核彈都唔割」，意即就算勇武派「發射核彈」，他們都不割席，以示無條件支持。為何平日膽小怕事、動輒報警的香港人會轉變至此，這條問題，恐怕不是一條短片就能回答。

（編者按：文章標題為編輯所擬；來稿原題為「冤冤相報可『私了』 年輕人變暴徒了？」）

作者是新聞工作者、文化評論人

[陳帆川]