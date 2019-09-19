陸恭蕙：化解分歧 營救香港 中間派是時候站出來

中間派的政治主張，往往代表着主流意見。擁有強烈政治立場的人士指中間派怯懦和冷漠，稱他們為「騎牆派」、「機會主義者」和「無所謂論者」。但香港目前的政治兩極化極需緩和，本港急需中間派發揮力量，化社會干戈為玉帛。這樣做並非要漠視或貶抑強烈的政治立場——事實上，一個健康的社會理應能夠包容各種不同的政治主張 ，但我們需要的是具原則性的主張，在社會充斥着疑慮和各種分歧時，提供療癒的力量。

溫和的主張有如一帖膏藥，是治病良方，而非空泛之談。它有助我們堅持向持續以引發衝突為本的抗爭說不，尤其當大家已為抗爭付出太多的時候，就更難冷靜下來，與各方持不同意見的人對話。然而對話才是出路，甚至可解決看起來很棘手的問題。

香港人對「一國兩制」有着深層次的恐懼和憂慮，亦對各種於社會及經濟上出現的嚴重不公現象感到沮喪。自6月開始的大規模和平示威活動，展示出這個城市最令人印象深刻的一幕。然而，社會及後出現了一小撮暴力分子，令香港公民運動出現重大的化學變化。

求同存異溝通 是不可缺的民主美德

今日的香港，正被毒物侵蝕。有些人將暴力、褻瀆和破壞合理化，認為這是對抗「暴政」的必然手段。這種主張非常危險，因為會令暴力升級，和平示威的「道德高地」被踐踏，亦使社會陷入焦慮、憤怒和情緒疲憊的狀態。

但溫和的手段，卻能為社會提供解決複雜議題的空間，亦可宣揚謙遜審慎的情操。溫和的手段能讓左右兩派——包括那些認為必須透過暴力捍衛香港自由和生活模式的示威者——意識到他們的缺失和局限，並約束他們極端的抗爭行為。口號畢竟是口號，解決問題從來不是如此簡單。

特首林鄭月娥最近終於正式撤回《逃犯條例》修訂（按個別案件把逃犯從香港引渡到其他——包括內地——司法管轄區），伸出了橄欖枝，有助讓香港重新出發。在社會瀰漫着仇恨情緒下，中間派若可促成對話，解開困局，對香港更為有利。由此，事實得以鋪陳，各方亦可聆聽不同意見，讓所有假設得以辯證，人們亦可在不受侮辱和謾罵下坦誠交換意見。

害怕被朋輩視為弱者或叛徒而不願對話的人，請記着：文明、善意及求同存異的溝通是不可或缺的民主美德。倘追求民主生活的人明白回歸中庸之道的智慧，給予香港空間解決矛盾紛爭，將對社會大有裨益。

唯有秉持溫和的主張釋出善意，社會才可在具有原則性的基礎上辯論和提出主張，並對持不同意見的人予以尊重。這不就是我們對香港的政治領袖不囿於政見的期盼嗎？

至於提倡民主自由的年輕新晉，如果能夠讓他們展示修補社會撕裂的能力，而非深化分歧，不是更令人感到鼓舞嗎？

官員需有耐性聆聽市民聲音

林鄭月娥除了正式撤回逃犯條例修訂外，還提出與司局長落區，跟市民直接對話。這些舉措，不就正正讓社會重回聆聽、對話或辯論的軌道上嗎？對話方式有很多種，政府需了解各界的合理期望，並適切調整，避免因落差而讓他們失望。政府在各區舉行的直接對話活動，無論在設計、組織和執行方面，應符合大眾的期望。

局長在聆聽市民聲音時，須有耐性和同理心；對話亦需先用心聆聽，避免權威式游說，並就公眾希望討論的議題持開放態度。現階段不宜為過去的所為或所不為辯解，或擺出強硬姿態，甚或未必適合提出政治辯論，因為任何政府希望推展的政策，均需於事前作特別準備。

筆者亦期望激進的示威者讓落區對話的活動能順利進行，中間派應致力減輕相關的影響。

中間派務必立場堅定，表明需要透過這些對話為香港帶來新開始；香港人亦可藉此向全世界證明，他們有能力將這座城市從懸崖邊拉回來。

香港曾經向世界展示其和平示威的一面，亦展現了她如何輕易地陷入分裂混亂的局面。如今，香港必須證明她有能力重新出發。就讓中間派成為香港之路，讓這城市重返正軌。

作者是香港科技大學環境研究所首席發展顧問、環境局前副局長（2012-2017）

■稿例

1.論壇版為公開園地，歡迎投稿。論壇版文章以2300字為限。讀者來函請電郵至forum@mingpao.com，傳真：2898 3783。

2.本報編輯基於篇幅所限，保留文章刪節權，惟以力求保持文章主要論點及立場為原則；如不欲文章被刪節，請註明。

3.來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法（可用筆名發表），請勿一稿兩投；若不適用，恕不另行通知，除附回郵資者外，本報將不予退稿。

4. 投稿者注意：當文章被刊登後，本報即擁有該文章的本地獨家中文出版權，本報權利並包括轉載被刊登的投稿文章於本地及海外媒體（包括電子媒體，如互聯網站等）。此外，本報有權將該文章的複印許可使用權授予有關的複印授權公司及組織。本報上述權利絕不影響投稿者的版權及其權利利益。

[陸恭蕙]