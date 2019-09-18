呂秉權：亮劍——中央對港政策的質變

不過，最近一個原本並不對口香港、不諳經濟民生的機構，罕有地多番就香港事務發言，甚至批評香港首富李嘉誠先生和評論香港青年和住屋問題，情况值得關注，這個機構就是中央政法委員會。自8月初以降，中央政法委微信公號「長安劍」罕有地就香港問題密集地作了60多次發言，平均每3個發帖或文章就有一個與香港有關。

中共「刀把子」打到來香港

中央政法委是中共的「刀把子」，屬黨的實權機構，如果港澳辦和中聯辦「屬文」，那麼中央政法委則「屬武」。1990年的《中共中央關於維護社會穩定加強政法工作的通知》指出，「軍隊是黨和人民手中的『槍桿子』，政法部門是黨和人民手中的『刀把子』」。如果「槍桿子」對外敵作戰，那麼「刀把子」則對內敵鬥爭。

中央政法委之所以被稱為「刀把子」，那是因為它統管國家維穩機器和法律武器，猶如黨的一張利刀，是為鬥爭工具。具體方面，中央政法委主管「公、檢、法」即公安、國安（情報）、檢察和法院，是執法、司法、「伏法」三權合作一條龍，包攬維穩、情報、調查、檢控、判案和坐牢。

中共總書記習近平2015年對政法工作的指示強調，要培育造就一支忠於黨、忠於國家、忠於人民、忠於法律的政法隊伍，確保刀把子牢牢掌握在黨和人民手中。「人民網」其後的解讀指，「政法機關是國家強力部門，擁有限制人身自由、收繳個人財產的強制力」。好一個「強力部門」，港人對其早有所聞，那是懷疑用作越境執法，踐踏人權和法律，搗毁銅鑼灣書店、709大抓捕等等的對敵鬥爭專政部門。此外，中央政治局前委員薄熙來就據報曾用「刀把子」鬥臭一批商人，而中央政治局前常委兼中央政法委前書記周永康，則被指利用政法和情報機關監控甚至打擊中央領導人。

值得注意的是，「刀把子」的源流來自毛澤東，有針對財主的意味，要用「刀把子」鬥地主。1926年，毛澤東在廣州主持第六屆農民運動講習所時向農民指出，搞革命就是刀對刀、槍對槍，要推翻地主武裝團防局，必須建立農民自己的武裝，刀把子不掌握在自己人手裏，就會出亂子。當年，中共在各地農村發動了約50萬人規模的武裝示威，鬥垮了不少地主，掠奪了一些資源。

這次，中共的「刀把子」打到來香港。中秋前夕，中央政法委長安劍發文批評香港首富李嘉誠先生，李氏較早前曾希望特區政府對未來主人翁網開一面。中央政法委的文章說：「法治社會裏，法律面前人人平等，香港少數『未來的主人翁』在街頭非法集會、毆打路人、圍攻警察、縱火燒街……種種暴行不一而足。提出對這樣的人網開一面，無非就是縱容犯罪。這可不是『為香港着想』，而是看着香港滑向深淵。」

文章又引述民建聯「收地建屋，刻不容緩」的廣告，問：「不知『李首富』看到這8個字了沒有。不知這次反對派還會不會喊着高尚的口號跳出來，阻撓香港人的生計，把香港的路四面堵死。不知和『李首富』一樣的囤地圈錢的房產商們，這次會不會對香港市民『網開一面』，對香港的未來『網開一面』。」

此文又翻了李先生舊帳，指有網友回憶起1997年亞洲金融風暴時，李嘉誠恪守法治契約精神，堅持向小業主追債，他們向李首富發問：怎麼當年沒見你給香港市民「網開一面」？（可是，中央政法委將林鄭月娥「行政長官」的官銜，錯寫成「首席行政長官」，未知是否受英文chief executive所累？）

李嘉誠後來回應指，言論被曲解十分遺憾，多年已習慣了那些莫須有的指摘，又強調「寬容不等於縱容，不等於無視法律程序」。

除了口頭 還體現在對港架構

中央政法委對港除了在口頭上，還體現在對港架構上。9月11日，國家主席習近平接見澳門候任行政長官賀一誠的場合上，意外地出現了中央政法委副書記、國務委員兼公安部長趙克志。《星島日報》的報道指，趙克志日前履行新職，出任港澳工作協調小組副組長，這顯示政法機構和公安系統在涉港事務將扮演更積極角色。趙克志早前曾坐鎮廣東，遙指香港「止暴制亂」。

除了拿刀，還有出錢。中秋日，即中央政法委批評李嘉誠翌日，路透社的報道指，掌管國有企業的國資委開會，要求「國家隊」大力投資香港，進軍地產及旅遊業等板塊，希望幫助香港渡過當前危機。

報道引述一名參與會議的國企管理層指：「香港商界精英肯定做得不夠。他們大部分都並非我們的人。」

中央「吹雞」，國有企業會否逐步取代港資，成為香港商界主流，從而掌控香港經濟的未來呢？它們又會如何對待香港未來的主人翁呢？

中央政法委對港，由拿刀部門直接上陣，再由國資委號令，由拿錢國企加大進駐，中央對港政策已經進入質的改變。

作者是浸會大學新聞系高級講師

[呂秉權]