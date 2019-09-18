姚松炎：土地共享計劃 應重新諮詢

由於該計劃不需任何立法程序或撥款申請，所以基本上不需經立法會審議，可隨時以土地行政分式，如修改地契條款等形式便可落實，因此政府亦沒有打算為該計劃進行任何公眾諮詢或與民共議。但事實上該計劃的細節至今欠奉，卻有可能涉及利益輸送或官商勾結，理應認真諮詢市民意見，才決定是否執行。

勿再重蹈修訂逃犯條例覆轍

隨着今年6月以來香港發生多次大型群眾遊行集會，迫使政府撤回修訂《逃犯條例》外，據報政府亦可能暫緩有關落實土地共享計劃的時間表。若是屬實，政府正好把握這段時間為土地共享計劃真誠諮詢，既可向市民介紹計劃的具體細節選項，並可知悉市民對該計劃不同選項的支持和反對程度及意見，以免重蹈修例覆轍。

就土地共享計劃的原則，特首曾提出：政府為私人發展商就綠化帶土地及農地的改劃申請作出配合，以換取分享六至七成私人發展商的可發展樓面面積，用作興建資助出售房屋，而發展商只需就私營樓宇土地繳付十足地價。

然而以上原則並沒有提及最關鍵的共享部分：改劃後的額外可建樓面面積計法，即地積比率增幅。土地共享計劃是否有利可圖，全賴地積比率的提升，增加的地積比率愈多，利潤愈高。曾有報道指土地共享計劃可增加9倍地積比率，舉例原可建樓面面積為10萬平方呎，改劃後可建100萬平方呎，即需共享的新增樓面面積為90萬平方呎；若以六至七成新增面積興建資助房屋，即約54萬至63萬平方呎樓面屬政府分享部分。

事實上，部分業界人士在新界發展計劃中經常提出增加高於9倍地積比率的要求，譬如在「錦田南及八鄉區土地用途檢討」，現時部分新界農地的土地規劃地積比率只有0.2至0.4倍，有業界建議港鐵八鄉維修中心、西鐵錦上路站及附近用地的最高地積比率可提升至3倍，即部分地區的地積比率建議升幅超過9倍。

可建樓面面積 兵家必爭

以下試比較兩種情景：情景一以增加10倍地積比率計算發展商和政府的分成；情景二則以增加1倍地積比率計算。兩情景的原來農地面積均為20萬平方呎，原地積比率為0.5，即原有最高可建樓面面積為10萬平方呎。

情景一：經過土地共享計劃，該地段的地積比率由0.5倍升至5.5倍，即最高可建樓面面積為110萬平方呎（新增面積100萬平方呎）。若以70%分成（100萬平方呎×70%），即政府可分得70萬平方呎樓面面積用作興建資助房屋。私人發展商可建私人住宅樓面面積，由原來的10萬平方呎升至40萬平方呎，升幅3倍。即使補足地價，若以每呎5000元補地價計算，新增的30萬平方呎補地價金額合共15億元，但可扣減為政府興建資助房屋的建築成本。若以每呎2000元計算，可扣減14億元（2000元×70萬平方呎）。另可扣減發展商代支的社區基礎建設成本，若以1億元計，發展商便毋須補地價，而政府亦毋須向立法會申請撥款。

然而，透過土地共享計劃的情景一，即使以每呎市價只需1萬元出售，發展商額外售樓收益達30億元，假設以高質素建築成本每呎3000元計，合共只需9億元建築成本，即額外利潤為21億元，利潤率達233%（21億元÷9億元×100）。另外，代建資助房屋的利潤應不少於20%，即2.8億元（14億元×20%），發展商在整個土地共享計劃情景一的總利潤，應不少於23.8億元，或260%利潤率（假設基建不獲利）。

情景二：若地積比率只由0.5倍增至1倍，即最高可建樓面面積由10萬平方呎增至20萬平方呎（新增10萬平方呎樓面），仍以70%分成，政府可分得7萬平方呎樓面面積，而發展商的可建樓面面積只有13萬平方呎。

同樣以每呎補足市值地價5000元計，約需1.5億元，可扣除代建資助房屋1.4億元（2000元×7萬平方呎）。另可扣減代支基建成本，假設只需0.1億元，即可與補地價金額對冲，毋須付補地價。而發展商因計劃而新增的賣樓收益為3億元（1萬元×3萬平方呎），同樣假設建築成本為每呎3000元，即共0.9億元，因而獲得的額外賣樓利潤為2.1億元，或利潤率233%（2.1億元÷0.9億元×100）。另加代建資助房屋的利潤20%，約為0.28億元，總利潤2.38億元，或260%利潤率（假設基建不獲利）。

比較兩情景，雖然利潤率一樣，均在2.5倍以上，但利潤金額隨地積比率上升倍數愈多而愈高，當情景二的地積比率只升1倍，利潤金額只得2.38億元，而情景一地積比率上升10倍，則利潤金額高達23.8億元，比情景二多達9倍，反映新增可建樓面面積才是計劃的真正利之所在，兵家必爭。

相反，政府亦可大條道理大增計劃的地積比率，因只有透過大增地積比率才能有效大增資助房屋供應。若以情景二的新增1倍地積比率計，政府只分得7萬平方呎樓面，若以平均每單位700呎計，即只能提供100個單位；但若以情景一的增加10倍地積比率計，政府將可獲70萬平方呎樓面，約可提供1000個單位，同樣是9倍增長，可更快滿足市民期望購買資助房屋的欲望。

社會和環境代價不菲

以上例子還未計規模效應和一些固定支出，兩者皆是產量愈高，平均支出愈低，令較具規模的發展項目更高效益，平均成本更低，更能說服公眾接納。而發展商不但可因而釋放囤積10多年的新界農地，更可獲利2.5倍以上，主因當然是靠政府的改劃配合。

然而土地共享計劃的社會和環境代價一直較少討論，當中當然包括鄉郊土地、生態和環境破壞，農地和本地農業萎縮，及計劃本身令人懷疑的利益輸送、官商勾結的潛在漏洞。這些問題都必須開誠布公，讓公眾知悉和公開討論。建議政府參考「挪威方案」，為計劃提供多於一個方案，讓市民有所選擇，甚至可接納其他建議，和放棄任何計劃的選項，避免讓人覺得是政府志在必得的鳥籠方案。

作者是「港生善願」成員

[姚松炎]