歐陽五：榮光如何重歸香港？

持續數月的騷亂實則如一面鏡，照出了愛國者護港之真心，也照出了反對派亂港之野心。中央面對香港亂局始終堅守一國兩制，相信港府和民眾能依法止亂，令諸多謠言不攻自破。反倒是激進示威者無視中央與港府的克制，頻頻挑戰底線，妄圖將香港推向深淵。在不斷升級暴力、爭奪特區管治權未果後，他們更是頻繁請求西方國家干預；更甚者以「新冷戰」挑撥中美關係，樂見香港成為「政治戰場」。這種玩火自焚之言，顯然無法代表香港。

甘當他國棋子之人，常打着「自由」口號製造分裂，但「自由」只是他們為反對而反對的空洞藉口。縱觀這3個月的風波，恰恰展示了香港民眾享有的言論、新聞、遊行集會自由受《基本法》充分保障。行政長官林鄭月娥宣布撤回修訂《逃犯條例》草案、提出4項行動，本身便是對民意的回應。

真正侵蝕港人自由的是暴力和煽動，自由的前提是尊重他人的自由。然而過去數月不可勝數的破壞公共設施、攻擊普通民眾的暴力行為，是對自由和法治的雙重否定。立法會議員何君堯的荃灣議員辦事處再遭縱火，可見激進暴力示威者對不同意見人士的極端態度。至於煽動大眾、黑化警察更是危險之舉，因為一旦推翻執法者的權威，社會勢必陷於英國哲學家霍布斯（Hobbes）所描述的「一切人對一切人的戰爭」狀態。

住房問題是香港社會真正痛點

經此風波，香港應凝聚更大共識，一要止暴制亂，二要解決社會長久以來累積的結構矛盾，重新贏回香港的榮光。日前內地官方媒體銳評香港社會深層次矛盾亟待解決，尤以住房問題最迫切，這正是直面香港社會真正的痛點和難點。香港作為世界上最自由發達的經濟體之一，堅尼系數長期高企，貧富懸殊巨大。地產經濟獨大造成單一的經濟結構，社會活力漸失。民生困局才是香港政治內耗根源，需香港社會聚共識與合力「治本」，也需政府堅定的施政魄力。

目下，港府引用《收回土地條例》大刀闊斧收地建公屋，無疑是短中期內大量增加公營房屋供應的有效辦法，亦得到部分地產商的支援，符合社會大眾的期待。正所謂「有恆產者有恆心」，香港社會的秩序與自由，仰賴民眾更平等地分享經濟發展成果。

要讓榮光重新回到香港，還需香港廣大年輕人將未來視線放至更廣闊的內地。對於許多妖魔化內地的言論，要有獨立判斷。兩地民眾對未來生活和社會的期盼有很多相通之處，比如法治、公平、富有活力與創造性等。

今年正值新中國成立70周年，相關慶祝活動不僅是對過往歷史的總結，更是對今後發展的冀望。內地近年流行民眾「獲得感」一詞，其含義不止是物質層面，更是精神與觀念層面的不斷豐富。國際知名文化研究學者李歐梵曾在著作中指出，港人不能只做「鄉人」而不做「國人」和「世界人」。這3種角色，對香港可謂缺一不可。香港的榮光，應當是在與內地和世界的相互交融激盪中形成。願香港能早日擺脫紛爭，向這榮光再出發。

作者是時事評論員

[歐陽五]