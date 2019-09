伍美琴：「尊嚴」為本的管治革新

香港城市規劃的原罪是整個管治體制不尊重規劃,規劃制度和法律框架的設計與運作,差不多置規劃師於無用武之地,淪為服務高地價政策、以優待某些持份者和養「活」僵化官僚的工具。這個制度的「暴力」在於不斷製造一個好像永遠都沒有人可改變的無助現實:決定權往往只集中在極少數人手中;市民在規劃過程發聲也是徒然;棕土遍野;貧者無立錐之地;政府寧願用大量公帑填海破壞生態,而不積極提供可負擔房屋和改善那些發展混亂的鄉郊土地;沒有管治機制確保規劃符合可持續發展原則,更遑論落實可持續發展……結果是我們這個城市愈來愈不宜居。

雖說我們的城市有1100多平方公里,但只有少於25%土地是建成區。事實上,90%以上人口擠於佔土地面積不到16%的市區和新市鎮,人均面積每平方米約2.6萬人。與新界人均面積每平方米約1000人(已除去郊野公園)相去甚遠(註2)!這樣的城市面貌反映了什麼管治問題呢?

1997年前殖民政府不對新界作策略性規劃,可以理解,因他們可能以為只需歸還租借土地,所以發展往往着重於市區。後來在新界填海建新市鎮,也是因為1966和1967年暴動,為了使大量新移民可以在這個城市「有份」、可以「安居樂業」,所以推行10年建屋計劃,更大量在新界沿岸向原居民收地填海,廣建房屋和工業區。

政府只懂官僚思維 沒變革願景

新市鎮落成時,適逢中國大陸改革開放,香港變成一個去工業化、轉向第三產業的城市,致大量搬往新市鎮的居民得長途跋涉回到市中心工作,費時失事,更引致很多家庭和社會問題。可能由於填海造地後,政府發現賣地不但可以回本,更是政府重要收入來源(一直以來賣地和相關發展佔政府收入25%或以上;註3),所以樂此不疲,也逐漸形成一個「增長機器」(growth machine)。再加上九七前後,中國還沒有現在的自信,大概以為政策傾斜可以留住資本。於是政府樂於躲在「大市場小政府」背後操控規劃發展,種下很多今天所謂的深層次矛盾。

所以對於政府近日回應「反送中」運動訴求的建議是十分失望的。政府遲遲沒有回應訴求,把責任推向更高的權力核心,答應一些做了可能等於沒做的事情,如官員到社區了解民情和繼續研究等。這些舉措證明政府只懂學術文獻中所指的「官僚思維」,沒有展現願意探討變革的願景,不知道如何可帶領香港走出困局。

一個城市的面貌可以反映一個地方的管治理念。人類是天生的空間營造者,其實只要我們讓大家互動共存,我們就能探索一個人人都感愜意的地方。千百年來人類都有過類似實驗,也因為如此,當我們踏足一些古城時,我們會有一種特別的感受,好像我們心靈深處會產生一種共鳴,叫我們讚歎人們一點一滴營造而成的場景。不過現在城市人口那麼多,較難讓人在實驗過程中去建設城市,縱然這個理念還是在歐洲不同城市開展。那我們應用什麼理念去建設和管治我們的城市呢?

新時代年輕人追求有「尊嚴」的生活

很明顯,新時代的年輕人不願做金錢奴隸,他們追求的是一種可以「關係富足」的生活,也愛護環境,大大小小的研究調查都發現他們不介意為美好環境付代價。換句話說,他們追求的是一種有「尊嚴」的生活。人的「尊嚴」是什麼?就是我們與生俱來的特質,我們可以運用理性思維,去認識、思考,探討、設計和選擇以不同方式去追求美好生活——這是每一個人都應該擁有的天賦權利(註4),也為1948年聯合國《世界人權宣言》所肯定。所以我們每一個人都有責任維護其他人的尊嚴,社會也有義務讓每一個人可以過有尊嚴的生活。

如果我們珍惜我們作為人類獨有的「尊嚴」,政府官員不應只是紆尊降貴去社區聽市民聲音,而是用有創意的途徑,讓市民有實體空間去互相認識和運用他們的理性思維,共同探討如何改善生活。而官員甚至學者可以去學習,一起「共創知識」,共同探索理想但又實際可行的改善社區甚或社會的方案。「尊嚴」為本的管治是到民眾去,相信集體智慧,為每一個人能夠過有尊嚴的生活而共同努力——政府可以檢視施政,避免精英主義,使各個政策可更體貼人的尊嚴;商界可以推動不但能夠賺錢,還可以環保和讓人關係富足的經濟活動;而公民社會也可以復興我們的「獅子山下」互助精神,互相幫助,為一個更公義和更有愛的社會而努力。假如我們的社會事無大小,人人都以尊重人的尊嚴為本、為先,也許我們可以尋索出一條變更的路。

過去一段日子,無論政府(包括警察)和一些激進市民的行為,着實踐踏了很多人的尊嚴。也因為如此,很多港人心裏都在吶喊、流淚甚至淌血。也許是時候讓我們一起重新認定我們每一個人共同擁有與生俱來不可否認的尊嚴,共同思考如何建設一個可以讓每一個人都擁有豐盛人生,從而可以活得滿有尊嚴的社會!

作者是香港中文大學城市研究課程主任

[伍美琴]