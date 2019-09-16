鄭立：香港制度 是個沒出口的迷宮

執法者不會因為執勤，法律就會對他們無效。他們在執勤時也一樣會犯法，一樣需要受到法律制裁。任何人並不應假定或以為，執法者在執勤期間做的行為，可以免除法律責任。每一個執法者，都可能是違法者，而且違法標準跟市民是完全一樣的。

執法者恍如特權階級

而在香港，不論你是否執法者，拿棍打沒有反抗能力的市民，本身就是違法行為。近期不少影片都明顯看到，有人涉嫌毆打完全沒有反抗，甚至舉高雙手的市民。面對這種暴力威脅，受害者自然需要保護自己。

可是，當違法者是執法者時，市民連保護自己都違法：自衛還擊，會被視為襲警；連逃跑都成為涉嫌犯法或拒捕的理由；現場有3個人或以上，就是涉嫌非法集結，甚至暴動。

這些情况，市民報警處理，或者去投訴警察課、監警會投訴，恐怕都是石沉大海，甚至會招來刁難報復。這次事件，反映了香港目前體制裏的巨大漏洞，那就是幾乎無法處理執法者的違法行為——執法者變相成為了不受法律制裁的特權階級。

政府與執法機構這種放任的行為，去到今天，恐怕就算認真地去調查這幾個月的一切事件，然後審判與懲處相關的所有公職人員，都不可能平息民怨，更遑論重建市民對政府與警方的信任。而香港又不是民主地方，也不可能透過政權輪替而疏導民憤。

香港特區的制度，是一個只有入口、沒有出口的迷宮，完美地封殺了市民在體制內解決問題的可能。我在想，設計這制度或協助把制度變成這樣的人，是否覺得自己很聰明，把所有追究自己責任的人引進制度迷宮，利用各種死路，令自己與「同事們」可以不斷犯錯而不用受罰？覺得制度完全治不了自己，就很安心地在裏面等退休。如果他們這樣想，恐怕是目光如豆。

除非政府確定香港市民真的是弱智，否則，這只是在逼他們不再參與這個不會贏的遊戲，而否定及推翻整個體制。當體制不再正義時，大家就會走向陽奉陰違，直接不走進那個迷宮。到時所有事情，都會脫離香港政府的控制。

作者是專欄作家

[鄭立]