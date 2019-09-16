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2019年9月16日星期一
林泉忠
筆陣
筆陣：It's NOT the economy, stupid：特區對話平台vs.後黃背心法國 ／文：沈旭暉
筆陣：郭台銘逆襲下 國民黨還有勝選機會嗎？ ／文：林泉忠
聞風筆動：縱用《收回土地條例》 難解短期公屋缺口 ／文：李先知
陳家洛：2019年區議會是一場怎麼樣的選舉？
盧荻：趨向「黃金時代模式」中的生產率問題
鄭立：香港制度 是個沒出口的迷宮
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筆陣：郭台銘逆襲下 國民黨還有勝選機會嗎？ ／文：林泉忠
【明報文章】今年台灣的中秋節，裹上了濃烈的選戰政治味。
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筆陣：It's NOT the economy, stupid：特區對話平台vs.後黃背心法國 ／文：沈旭暉
筆陣：郭台銘逆襲下 國民黨還有勝選機會嗎？ ／文：林泉忠
聞風筆動：縱用《收回土地條例》 難解短期公屋缺口 ／文：李先知
陳家洛：2019年區議會是一場怎麼樣的選舉？
盧荻：趨向「黃金時代模式」中的生產率問題
鄭立：香港制度 是個沒出口的迷宮
筆陣：It's NOT the economy, stupid：特區對話平台vs.後黃背心法國 ／文：沈旭暉
聞風筆動：縱用《收回土地條例》 難解短期公屋缺口 ／文：李先知
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盧荻：趨向「黃金時代模式」中的生產率問題
鄭立：香港制度 是個沒出口的迷宮
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