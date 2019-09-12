梁美芬：在校時段 學校有責

家長把未成年的學生送到學校上課，學校就要為學生上課時段的行為負責，除非家長已為學生請假不在學校。如學生在校，學校有責任確保學生按編制上課，確保學校範圍的學習環境安全，令上學的學生可安心及專心上課學習。

教育局罷課指引顯然不足夠

在校期間，課堂老師是第一責任人。倘若學生未能到學校上課，沒有出現在課室，或者其間走出課室而受傷，甚或做了違法事情，若老師視而不見，又或以縱容甚至慫恿同學離開課室，進行與學校編制學習課程無關的事，一旦出了事，老師亦要負上責任，輕則是職責失誤，重則是法律責任。

若校長甚至法團校董會等均「不作為」，對學生出現罷課而引起的種種情况，亦有機會負上連帶責任。目前教育局針對罷課情况的指引，大多只要求中學自行處理，顯然並不足夠。

在某些特定情况下，如暑假期間有中學老師在社交媒體上發表「黑警死全家」、「警察子女活不過7歲」等歹毒言論；罷課期間，個別老師是否自律？萬一出現校園暴力，責任誰屬呢？當然，社會最希望見到的，是各中學都能循循善誘、擔起責任，一方面疏導學生情緒，另一方面不忘向學生教導正確的人生觀，及法治對香港的重要性。

可是，香港現在是非顛倒、黑白不分，成為常態！還在參與暴力衝突、搗亂破壞的激進示威者和暴徒，正在傷害的是香港社會。筆者看到很多未成年人參加了這種可能對他們人生帶來不可逆轉、具嚴重法律後果，甚至坐牢的行動，不禁感到悲傷。作為香港的立法會議員，必須責成教育局，並提醒各中學負責人和老師，有關縱容罷課而可能出現的種種與他們有關的職責和法律責任。

香港是法治社會，無論以何種理由及動機，違法就是違法。希望大家不要等出現更大、更嚴重的後果時，才知道有些做法在法律上是要負上法律責任的。這也是社會大眾對負責教育香港未成年人的中學的期望。

作者是關注通識教育聯席會議召集人

[梁美芬]