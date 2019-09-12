陳帆川：從羅范椒芬言論 看造謠三部曲

首先，指控年輕人胡混「亂搞」，可謂親建制宣傳機器的抹黑慣技。從抹黑前學民思潮開「性派對」，到抹黑雨傘運動佔領者在帳篷「尋歡作樂」，再到抹黑游蕙禎、梁頌恆「出軌」，即使無證無據，但正中三姑六婆看八卦的心理，因此能在「藍絲」圈子廣泛流傳。

羅范椒芬今次的指控非常明顯：第一，她將「勇武派」示威者定性為奸詐陰險之徒；第二，她將年輕女示威者定性為智力低下、任人擺佈的羔羊；第三，年輕人拋頭顱灑熱血，讓很多年長一輩大惑不解，羅范的說法正好提供一個容易令長輩信服的解釋——年輕人並非出於大仁大義，而是出於個人利益，才甘願冒險上街。

這名往績備受質疑的行政會議成員，說法是否可信？林鄭月娥回應說，社交平台有大量假消息，要特別小心是否屬實，明顯地認為該說法幫倒忙，急急割席。

不過，相信很多「藍絲」還是會對該說法深信不疑。首先，羅范使用了「藍絲」群最感興趣，也最願意相信的話題，即使轉發者遭到質疑，也只會說：「唔知呀，佢咁講我咁聽，聽吓咪算囉！」

加一句「已fact check」 輕易引人相信

其次，羅范為了加強說服力，搬出有催化謠言功效的「確認」一詞。今時今日，市民對信息真偽開始有所警覺。但一段生安白造的指控，只要當事人揚言「經朋友確認」，再加一句毫無成本的「已fact check」，往往又能輕易引人無條件相信。

最後，羅范在回應《明報》查詢時，並無舉出任何實質證據，僅着女生保持「警惕」，「遠離酒精和大麻」，並向記者說：「呼籲保護自己的建議不可能是錯」。這種為傳言加上「警世良言」以加強傳播力的方法，就跟WhatsApp上不時流傳的「天文台打風時間表」，及交通警「隱形戰車」車牌一樣，永遠加一句「總之大家安全至上！」，讓人覺得將信息廣傳開去就是做了一件好事，而毋須為內容真偽負責。

前線示威者是一群怎樣的人，有理說不清，講多無謂。但很多長輩可能不知道的是，在熱門討論區上，網民其中一個恆常話題，就是女示威者的衣著。「暴徒」們談些什麼？就是勸說港女們，即使在大熱天時也盡量不要穿背心短褲，以免受傷及因而要人照顧，加重「手足」的負擔。

作者是新聞工作者、文化評論人

[陳帆川]