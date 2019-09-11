陳志豪：止暴制亂的關鍵是消解怨氣

特區政府的決策官員總有一個迷思，總是反對「人人有份」，認為資源只留給最有需要的人便是最好。所以，無論社會上有多少人要求「人人派錢」，特區政府卻始終反對，即使推出「關愛共享計劃」派4000元，也聲稱目標是「補漏拾遺」，需要制定重重審查關卡，最終搞得吃力不討好，爭取不了多少掌聲。

其實對於年輕的小中產來說，他們的生活也是過得不輕鬆的，讓他們多享受一些甜頭，又有何不可？難道全民派錢的話，真的會有大量基層市民抱怨「點解李嘉誠都有得派」？相反，有分類就有比較，獲得比較少的人便會有怨氣。例如波叔宣布向所有中學、小學及幼稚園日校學生派2500元津貼，但大專院校學生卻沒有份，他們心裏會好受嗎？

派糖不均 可能製造更大問題

我們都知道，在近日的示威浪潮中，最主要的參與者是大專院校學生和青年中產，但他們在8月中的「派糖」措施中，卻是最備受忽視的一群。我不認同「會吵鬧的孩子有糖吃」，但獲分配特別少的時候，是會有感受的，甚至連一些「比較乖」的青年中產和大專院校學生也會不滿，「為何又是我分不到」？更甚的是，青年中產和大專院校學生已經在面對「生活壓力大、向上流動性低」的問題，現在還要連「派糖」也分不到，其怨氣更可想而知。說實話，到了今時今日，「派糖」確實未必能解決問題，但「派糖」派得不好或不均，卻可能會製造更大的問題。這一點，決策者是必須認識清楚的。

無論如何，從「一國兩制」大局、社會總體利益及個人切身前途出發，香港當前急務無疑乃是「止暴制亂」。但在示威者堅持「五大訴求，缺一不可」的立場和態度下，「和解」的空間是非常小的。筆者認為，要爭取更廣大市民的支持，特區政府便要展現出解決「深層次矛盾」的決心，另闢蹊徑，讓市民感受到「公道施政」，感覺到「雖然五大訴求未能夠完全滿足，但特區政府真的有心有力作出改善，香港未來會有更好的變革，這場示威運動並非完全白費的，香港明天會更好」。唯有讓廣大市民對經濟民生真真正正看到希望，特區政府才可能再次獲得市民給予機會，才可能從根本上「止暴制亂」。

作者是香港青年時事評論員協會副主席、香港群策匯思副主席

[陳志豪]