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2019年9月11日星期三
張炳良
筆陣
筆陣：「一國兩制」的將來：仍是借來的時間？／文：張炳良
聞風筆動：泛民認變中美「籌碼」 《香港人權法案》內容會變 ／文：李先知
陳景祥：制裁高官……
黃任匡：攬炒，誰怕？
呂秉權：林鄭犯了中共政治的大忌
陳志豪：止暴制亂的關鍵是消解怨氣
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筆陣：「一國兩制」的將來：仍是借來的時間？／文：張炳良
【明報文章】港英年代，澳洲記者Richard Hughes曾於1968年著書形容香港乃「借來的地方，借來的時間」。九七回歸解決了前者，但就時間而言，仍留下問號。
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筆陣：「一國兩制」的將來：仍是借來的時間？／文：張炳良
聞風筆動：泛民認變中美「籌碼」 《香港人權法案》內容會變 ／文：李先知
陳景祥：制裁高官……
黃任匡：攬炒，誰怕？
呂秉權：林鄭犯了中共政治的大忌
陳志豪：止暴制亂的關鍵是消解怨氣
聞風筆動：泛民認變中美「籌碼」 《香港人權法案》內容會變 ／文：李先知
陳景祥：制裁高官……
黃任匡：攬炒，誰怕？
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