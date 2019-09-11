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筆陣：「一國兩制」的將來：仍是借來的時間？／文：張炳良

【明報文章】港英年代，澳洲記者Richard Hughes曾於1968年著書形容香港乃「借來的地方，借來的時間」。九七回歸解決了前者，但就時間而言，仍留下問號。

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