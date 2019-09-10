歐陽五：如何用中國人的智慧辦好自己的事？

作為香港爆發修例風波以來首名訪華的西方大國領導人，默克爾此訪被外界賦予太多象徵性的「政治意義」。細看默克爾的涉港表述，並沒有藉此對華施壓之意，也沒有對港局勢的實質批評，更多像是向個別西方國家「交差」，是出於西方意識形態下的「政治正確」而為之。

真正值得注意的是，國務院總理李克強回應香港問題時強調：「要相信中國人有能力、有智慧辦好自己的事。」這不僅是香港特區行政長官林鄭月娥宣布撤回《逃犯條例》修訂草案、提出4項行動後中央首次發聲，也是修例風波持續3個月來，就香港當前局勢表態的最高層級領導人。

如何用中國人的智慧處理好香港問題？一曰「時」和「勢」。修例風波至今已逾3個月，激進示威者一次又一次催谷社會動員、鼓吹「違法達義」、訴諸暴力手段，極端行為已使愈來愈多香港市民不堪其擾。林鄭月娥此時提出4項行動，一來撤下了示威者主攻的「標靶」，使其再難有的放矢，有助於減少暴力、盡快止損；二來傳達出希望通過對話解決問題的善意，促使局勢出現了重要轉機，為妥善處理這場風波提供了難得的基礎。

時至今日，止暴制亂、恢復秩序，既是當前香港最重要、最迫切的任務，也是香港社會的最大公約數。各界人士應順勢而為、因勢利導，團結「和理非」（和平、理性、非暴力）的大多數市民，盡快將反暴力、護法治、保安寧的最大民意付諸行動。

二曰「義」和「利」。孔子有名言：「必也正名乎……名不正則言不順。」示威者以反修例為名提出「五大訴求」，雖標榜「為民請命」，而今實已師出無名。特首已宣布撤回修例，但暴力行為仍在繼續，可見其真實目的絕非是代表民意、反對修例，而是裹挾民意、爭奪特區管治權。再者，示威者一邊鼓吹「為香港下一代而戰」以博取同情，一邊又鼓吹學生罷課，甚至煽動未成年人參與暴力事件，實乃口蜜腹劍，其心可誅。

孔子另有言：「君子喻於義，小人喻於利。」多名「港獨」分子一面堅稱要與年輕人「共同進退」，一面又在激進示威者不顧一切「攬炒」之前全身而退，前往美英名校「深造」，上演了一幕幕「背信棄義」、「金蟬脫殼」的荒唐劇。

香港8月PMI（採購經理指數）已跌至40.8的10年最低水平，財政司長更直言香港第三季度GDP（本地生產總值）不容樂觀。須知，750萬港人的福祉才是各界應該共同追求的最大利益。

三曰「內」和「外」。香港問題是中國內政，任何國家都無權干涉。欲解香港困局，須知內外有別，只要是以解決問題為目的，建制和泛民可以談，官員和示威者可以談，內地和香港也可以談。惟企圖渾水摸魚的外國勢力，無權置喙。

修例風波再傷港元氣 提供涅槃重生契機

香港社會需用對話代替對抗，不僅是港府和市民對話，也應是內地和香港各界對話。胡錫進與陶傑的對話，也算是一種難得的嘗試。

此次修例風波雖使香港再傷元氣，卻也為香港提供了一個先破後立、涅槃重生的契機。中國人有能力、有智慧辦好自己的事，相信風波過後，香港定能迎來更美好的明天。

作者是時事評論員

[歐陽五]