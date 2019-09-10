盧文端：林鄭撤回修例 中央為何「理解尊重支持」？

為何不早宣布「撤回」？

首先應該肯定，港府宣布撤回修例展示誠意和善意，確實產生了積極正面的社會影響。有人問為何不早用「撤回」兩字？本來6月15日林鄭宣布暫緩修例，之後亦表明修例工作已完全停止，明年7月草案便會自動失效，這已經與「撤回」沒有實質分別了。由於外界仍要求直接用「撤回」兩字，林鄭乾脆用「壽終正寢」來形容修例「已死」，並特別強調這個說法比「撤回」更徹底。到這個時候，是否用「撤回」兩字已沒有實質意義。

記得香港2003年進行《基本法》23條立法，七一遊行後的7月7日，時任行政長官董建華宣布《國家安全（立法條文）條例草案》押後恢復二讀；其後又於9月5日宣布撤回有關草案。相較23條立法，修訂逃犯條例的分量和重要性遠遠不能與之相比。港府當年可正式宣布撤回23條立法，在修訂逃犯條例一事上用「撤回」也不應有什麼實質障礙。

實際上，在修例問題上，港府宣布暫緩修例才是重大決定，才稱得上是大事，所以港澳辦和中聯辦即日表達中央「支持、尊重、理解」的態度（中央將「支持」放在前面）。

自此之後，是否用「撤回」兩字已不是原則問題，而是技術性的程序問題。中央既然對港府暫緩修例的態度是「支持、尊重、理解」，現在對港府宣布撤回修例的態度自然也還是這6個字。

至於之前為何不宣布「撤回」，本人認為可嘗試從現實形勢環境分析。前一段時間，極端分子與背後黑手得勢不饒人，不斷將暴力升級，港府如果在這樣形勢下宣布「撤回」，豈不被視為「跪低示弱」？對手豈不更肆無忌憚製造事端極限施壓，導致形勢一發不可收拾？現在香港局勢正出現一些積極變化，民陣8．18集會沒有再次演變成大規模暴力衝擊，表明香港社會已形成強烈的止暴制亂氛圍。林鄭及時提出構建對話平台，並將宣布正式撤回修例作為開啟對話的第一個行動。到這時，用「撤回」兩字也就水到渠成。

「撤回」是回應市民

實際上建制派內部對是否應宣布撤回修例也有不同看法，較有代表性的意見認為，現在宣布撤回沒有實質意義，反修例的搞手不會收手。

在筆者看來，中央同意宣布撤回，主要是希望讓廣大市民尤其是一些中間市民看到港府的善意和誠意，既為展開對話提供一個基礎，也希望爭取更多市民對暴力說不，為止暴制亂營造有利的社會環境。

必須強調的是中央從來沒有對少數暴徒和幕後黑手抱有幻想，當然也不會寄望宣布撤回修例換來他們停止暴力衝擊。原因很簡單：圍繞修例所出現的事態已完全變質。港澳辦日前記者會已明確宣示中央對港最新形勢的判斷：少數暴徒與幕後黑手的目的已與修例無關，而是要搞亂香港、癱瘓特區政府，進而奪取特區管治權，從而把香港變成一個獨立或半獨立政治實體。

由此觀之，少數暴徒和幕後黑手不會輕易放棄以暴力進行「政治恐嚇」、「政治要脅」，香港的暴力衝擊事件不會停止，甚至有可能出現更極端的惡性暴力事件。

顯然，港府就對話釋出善意和誠意的同時，堅決依法止暴制亂的態度不會改變，中央堅決打破外部勢力和反中亂港勢力企圖搞亂香港、奪取特區管治權圖謀的決心，更不會改變。若暴力衝擊繼續升級，港府就不得不拿出緊急法這把「尚方寶劍」。港澳辦亦已明確表態：中央全力支持行政長官和特區政府依法運用一切必要手段止暴制亂。

展開建設性對話 集思廣益找出路

應看到的是中央「理解、尊重、支持」撤回修例，不僅是對林鄭特首的支持，也是對香港社會不同意見的極大包容，表明中央真誠希望香港社會盡快展開對話，走出困局。這次修例風波也提醒我們：必須高度重視香港社會一些深層次矛盾和問題，全面解決。香港非常需要通過對話走出困局。所有希望香港好的人都應推動展開建設性的對話，既共同努力結束持續3個月的動亂，讓社會早日恢復秩序，又就社會深層次問題進行討論，集思廣益尋找出路。

作者是全國僑聯副主席、中國和平統一促進會香港總會理事長

[盧文端]