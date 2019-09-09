黃偉豪：香港人需要New Game而非Endgame

中央是一個會不斷因應形勢變化而改變策略的對手。中央原先的「止暴制亂」其實是「以暴制暴」，希望用武力嚇退示威者並大規模濫捕；同一時間也表明對五大訴求要寸步不讓，用強硬態度和立場迫使示威者知難而退。中央也希望透過經濟手段，包括減少內地自由行旅客訪港人數，而重創香港經濟。

中央始料不及的是，這些針對香港「反送中」運動的策略和措施反而適得其反，加強了港人團結及國際社會同情和關注。「止暴制亂」策略只帶來一幕幕血腥及超越文明社會底線、形同恐怖襲擊的場面。繼7．21元朗事件後，最近新添8．31太子事件，只使警隊及港府陷入困局，成為市民及國際社會眼中的流氓和惡棍。

經濟上的阻嚇手段甚至有反效果，未害人先害己。正如特首所說，很多示威者及不少港人根本「have no stake in the society」，是現時經濟結構的受害人多於是持份者或得益者。他們不怕「攬炒」甚至樂見「攬炒」，因為在他們眼中，只有拖垮現在這個不合理和不公義的經濟制度，香港才有重生機會，可以建立一個真正屬於香港人的經濟新秩序。諷刺的是，最驚「攬炒」的反而是中央自己在港的代理人，由於現時整個經濟制度都是向他們的利益傾斜，在經濟制裁下首當其衝受損的就往往是中央的自己人。

撤回修例 或是分化手段的開端

中央的新策略是希望分化運動支持者，及削弱運動的合法性（legitimacy）和道德感召力量。答應示威者部分而非所有訴求，是當權者常用的分化社會運動的伎倆，目標相信是想引起「勇武」與「和理非」（和平、理性、非暴力）兩派的分化、內訌、不和甚至割席。而撤回可能只是分化手段的開端，不排除日後有主要官員或特首下台等後着，試圖測試這兩派的結盟是如何堅定。

即使分化行不通，由於整個運動是源於逃犯條例修訂，既然修例已被撤回，示威者繼續上街的理據自然被削弱。當然，港人均會知道運動的重點與本質早已轉移至針對警方濫用暴力，及爭取重啓政制改革等層面上。但相信中央想針對的對象並非港人，而是國內群眾及國際社會。事實上政府宣布撤回修例後，有外國傳媒以港人已爭取到勝利作報道，認為運動已達成目標。而政府亦開始效法示威者在西方媒體刊登廣告，展開宣傳攻勢。

放棄Endgame心態 變長期戰

中央有New Game，港人也需要有自己的New Game。這個New Game的其中一部分，自然是放棄較早前Endgame的心態。因中央已沒有解決香港問題的死線，要在最短時間內與中央拼個你死我活來個終局的需要已不存在，反而容易正中下懷，使政府輕易地在大搜捕中一網打盡活躍和前線的抗爭者。

在中央改變了策略的同時，抗爭運動策略也必須有相應改變，甚至要做到早悉先機、運籌帷幄、出奇制勝。這場運動至今能取得如此大的成效，其中一個原因是採取了「化水」（be water）策略，不再執著於長期佔領等一成不變的固有方式來抗爭，一切變得靈活多變，更難被對手預測和提防。

很多人都把「化水」策略的起源歸於武術家李小龍，但其實在策略研究上，孫子也有深入解說。《孫子兵法．虛實》中，孫子說「故兵無常勢，水無常形；能因敵變化而取勝，謂之神」。這段話的意義在於，「化水」的真正意義所在，並不一定是彈性靈活，因這只是水的其中一種形態；精神所在是能因應對手變化，採用更有效的策略先發制人，窮則變、變則通的道理。

港人New Game的元素，包括沒有固定死線，因此是長期戰和持久戰，不宜在短時間內有太多抗爭活動，除了可減少虛耗自己的資源和精力外，也防止外界及媒體花多眼亂，難以聚焦於重要的題目，使有利自己的民意有足夠時間發酵。而同一個策略，無論之前如何成功，也不宜重複太多，除了對外界已缺乏新意外，也違反了「化水」的不斷變化的基本原則，使對手有時間學習以化解。到機場向旅客宣傳「反送中」的行動，由最初的空前成功至最終的失效，便是至佳例子。

挫折是使人變得更強大的磨練

在思維上，抗爭者也要多認識「多於一個中央」的中國政治權鬥，及有新冷戰的國際視野，更要繼續把運動的參與者變得更多元化，跨背景及跨階層，永不能小看街坊、師奶、阿叔阿伯及中學生等看似社會小人物的創意與力量。參與者背景的多元化，同時帶來抗爭方式的多元化，使政權更難預測和應對。例如中學生罷課及和平地在校外組人鏈，便使政權措手不及。除此之外，認清政權死穴，包括當權者的滿口謊言及道德破產，也有助持續抗爭。

在這處，德國著名哲學家尼采的兩句說話，對運動的持續與發展有很大啓示作用。第一句是「當與怪物作戰的時候，不要自己也變成怪物」，永遠記着道德力量是運動的最大感召和優勢，一個政權永遠沒有的武器，亦是它的最大弱點。第二句是「但凡不能殺死我們的，都會使我們更強大」（that which does not kill us, makes us stronger），每一場社會運動，無論成功失敗，都是一代人的啟蒙與成長。沒有上次雨傘運動的失敗和教訓，便不會有今次「反送中」運動的改善與進步。挫折只是使人變得更強大的磨練。

作者是香港中文大學公共政策研究中心副主任

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[黃偉豪]