宋小莊：加快從重懲治香港暴動罪犯的理由

香港街頭對抗和不合作抗爭運動的犯罪主要有——

（1）《公安條例》第19條暴動罪，公訴刑期10年；第20條暴動拆毁車輛、機器等罪，刑期14年；第21條暴動拆毁構築物等罪，刑期10年；第26條公眾聚集中倡議使用暴力罪，刑期5年。

（2）公安條例第33條在公眾地方管有攻擊性武器罪，刑期3年。

（3）《刑事罪行條例》第24條禁止某些恐嚇行為罪，刑期5年。

（4）刑事罪行條例第55條製造或管有炸藥罪，刑期14年。

（5）刑事罪行條例第60條摧毁或損壞財產罪，可處終身監禁。

（6）《侵害人身罪條例》第17條意圖造成身體嚴重傷害而射擊、企圖射擊、傷人或打人罪，可處終身監禁；第19條傷人或對他人身體加以嚴重傷害罪，刑期3年；第28條以火藥等導致身體受損傷罪，可處終身監禁；第36條意圖犯罪而襲擊或襲警等罪，刑期2年。

此外還有普通法上的犯罪，如非法禁錮罪、公眾妨擾罪等。

上述舉例，並未窮舉。上述有些犯罪，兩個多月來還不斷發生、重複出現。對一般的犯罪，懲罰要與罪名相稱，量刑要與罪責相應，判決要體現公平，處罰要考慮到改造罪犯，懲治與保護國家、公共和其他人的權益相當。

上述5個方面，要取得合理平衡。但對可能不斷重複的犯罪、有較大社會危害性的犯罪，世界各國檢控和司法機關就只能偏向於保護國家、公共和其他人的權益，以阻遏頻發惡性事件的發生。

縮短處理罪案時間 以儆效尤

任何犯罪都侵害了國家、公共和其他人的權利。所謂偏向保護該等權益，一言蔽之，就是要加快從重懲治犯罪，而不是相反。所謂加快懲治，就是在保證辦案質量的前提下，盡可能縮短處理時間，不能延誤。普通法有句名言，就是「正義的延誤就是正義的否定」（justice delayed is justice denied）。假如說處理一般犯罪是兩個月，則處理重複犯罪的時間就應當縮短到一個月。這樣就可以有提前一個月「以儆效尤」的時間，試圖犯罪的人就可能減少，甚至打消犯罪，就會實現社會公共利益的最大化。所謂從重懲治，就是對罪犯處以懲罰性（deterrent）處罰，或警戒性（exemplary）處罰，讓試圖犯罪的人覺得得不償失。不論在什麼法系下的司法管轄區都可看到這種司法現象，幾乎沒有例外。

以「反送中」街頭抗爭為例，雖仍有和平示威的情况，但暴力抗爭還在升級，沒有消退迹象，策劃者、操辦者還不想叫停。如以7月1日香港狂徒攻陷立法會大樓算起，迄今已兩個多月。假如當日的狂徒已被捕獲，未能潛逃美國和台灣，檢控機關和司法機關可在一個月內將他們定罪，從重定罪，香港現在恐已沒有如此暴力抗爭了。

退一步說，對逃往美國的狂徒，港府可啟動向美國要求引渡逃犯的機制，說明香港沒有放棄緝兇，美國也不是香港逃犯的天堂。對逃往台灣的狂徒，由於香港《逃犯條例》原來阻止台港之間「個案合作移交逃犯」的「防火牆」仍在，行政長官林鄭月娥可報告中央政府，點破該條例的漏洞是牴觸基本法的，由中央政府轉請人大常委會根據《基本法》有關程序解釋或發回，拆除該防火牆，台港之間可以「個案合作移交逃犯」，台灣也就不再是香港逃犯的天堂了。這對試圖犯罪的暴徒、狂徒也有警惕作用。

已開始重演2003年SARS歷史

對在香港不同的暴力抗爭場合當場捕獲的暴徒，檢控和司法機關也應當考慮加快從重處理。假如在7月先後被捕獲的暴徒，可在8月陸續檢控和審理完畢，則在9月香港各區就不會再發生各種各樣的「游擊戰」了，香港機場、港鐵的美譽就不會受損。但如他們被抓獲後很快就得到保釋，又遲遲不被起訴，則這場「反送中」街頭暴力抗爭，不知要拖到何年何月，香港的消費市場又將疲軟到何時何刻，又會有多少家店舖倒閉，又會有多少名員工失業。2003年SARS的歷史已開始重演，但不同的是，大概不會有數百萬人次內地自由行旅客來港打救了。香港已淪為旅遊的禁地，世界遊客相互忠告禁足。香港的經濟又要到什麼時候、又怎麼可能復蘇呢？

止暴制亂 避免破窗效應

在此反覆強調加快從重懲治，是為了止暴制亂，避免「破窗效應」（broken windows theory）的發生。這是世界上公認程度較高的犯罪學的一個理論，該理論認為，環境中的不良現象如被放任，就會誘使人們仿效，變本加厲。好比一棟建築物有少許破窗，如不及時修理好，就會招來更多破壞者；他們還會潛入室內，甚至在裏面縱火。這種現象，還可以「蝴蝶效應」、「羊群效應」等描述。

對於不重複的輕罪，在一般情况下，可以不考慮加快從重懲處。但在最近，香港卻有此類案件加快從重懲處的事例。例如，有一名內地人因不滿美國，在美國駐港澳總領事館外牆寫上「中國必勝」的標語。這是大多數中國人歡迎的，但他在被捕兩天後，就在法庭被起訴，判處4個星期監禁。

這個做法引起內地網民強烈反彈。香港號稱是「言論自由」之都，為何此等塗鴉不可以從輕發落？為何要作反面教材？這是否要向「反送中」運動的推手表示些什麼？如果千百個這樣塗鴉的個案都要認真對付，香港政要是否忘記了本身懲治暴徒的重要職責呢？這正是《論語．子路》所說的「一言喪邦」的事例。此案到2047年，還是會有人說道的。說起來，這也正是行政長官行使特赦權的良機，可以成為《論語．子路》所說「一言興邦」的範本，盡快扭轉內地民眾對香港的不好印象，時不我待。一判喪邦，一舉興邦，可不重乎！可不懼歟？

作者是時事評論員、全國港澳研究會理事

[宋小莊]