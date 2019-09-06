鄭吉雄：政治領袖輕視人性 當前香港文明危機

首先，香港作為國際大都會，各項文明指標理應領先世界大部分地區，從教育水平、金融體系、經濟發展等各方面考察，實情也的確如此。唯一讓人遺憾的是，在很多第三世界貧窮落後、文盲人口甚多的國家，都在實施的公民普選，在香港卻付諸闕如，由此而招來教育水平甚高的香港市民抱怨，可想而知。

還有哪名老師能灌輸思想給學生？

香港在回歸前沒有普選，尚可歸咎殖民地的限制（據悉港督楊慕琦曾於1946年計劃在港推行議會，後因各種因素未能實施）；回歸後中央始終不肯循《基本法》給予普選，則令人扼腕。要知道香港市民能自由透過互聯網輕易獲得大量資訊，並不像國內有嚴密的資訊管控。在民智已開的香港，要市民接受鳥籠式的選舉已十分困難，要「灌輸」年輕人思想更是寸步難行。近幾年來筆者不止一次聽到埋怨，批評香港年輕人之所以不愛國並敵視政府，都是老師把學生「教壞」了。所謂「教壞」，和張司長所謂「灌輸」，語義上雖然異曲，含義上其實同工，都是把教育看作揑麵人：學生就是黏土，教師把學生揑方即可成方，揑圓即可成圓。就這樣輕輕將政治失控的責任推卸給教師。21世紀的今天竟然還有人腦袋裏有這種僵化思想，難怪政府花了20多年想方設法在年輕人腦袋中植入愛國教育，最後一敗塗地。

筆者想問張司長：這個年代還有哪一名老師能「灌輸」思想給學生？不要說老師了，甚至父母都難以給兒女「灌輸」什麼。香港政局鬧得這樣僵，並不是教師的錯。當學生問我們一些連政府高官都支支吾吾給不出合理解答的問題時，政府能期盼我們做老師的能給出什麼有說服力的答案呢？

一般人看「教育」，可能只停留在技術性、工具性層面的所謂知識傳授，卻往往忽略了「啟蒙」（enlightenment）才是真正的核心。啟蒙的要旨，在於從歷史、文化的角度重新檢視每一種價值觀念的範疇與內涵，將它們放在當代社會中一一檢討，而不是像19世紀以前的封建教育，將舊觀念造成樣板，將對錯、是非從現實中抽離，加入道德教條，嚴格規範。譬如說「孝道」，雖是顛撲不破的真理，但「父母之命，媒妁之言」總該揚棄吧！對成長於有嚴重家庭暴力的兒童，更要避免用「孝道」來遮掩父母在兒女身上橫加暴力傷害的悲劇。孝道如此，忠君愛國等概念也差不多。父母不能藉孝道之名傷害子女，政府又豈能藉忠君愛國或法治之名虐打市民呢？

其次，理想的「學與教」是相輔相成的。就「學」一端而言，每一個生命都有其獨特性。每個人面對世間事理，都會依據其天生性情、成長經驗、家庭價值、文化薰陶而綜合形成思維模式，去逐步建構其世界觀與價值觀。至於「教」的一端，則教師也是「人」，有其特殊個性與價值偏好，要求一名教師能照顧到數十或數百名學生的不同思維與行為，達到因材施教之效，實務上固然做不到。反過來說，教師將學生的差異統統置之不理，只在教室宣講道德教條，又必然被學生厭棄。如何兼顧學與教兩端的落差，達至良性的動態平衡，是教育工作者共同追求的。

凡此種種，在現今教育理論、心理諮詢等學理中其實已有充分討論。偏偏香港這個現代化城市，仍有一大批食古不化的市民誤認為「教育」就是可以「灌輸」這個、不「灌輸」那個，甚至相信「棒下出孝子」的仍大有人在。時尚流行的服飾、炫人耳目的科技，都掩蓋不了這種落後思想的腐臭。

大談創新 卻想箝制某種思想

其三，理想教育必須建立在「啟發」（inspire），讓學生自己思考，而不是教師單方面將其認為正確的思想「上載」（upload）到學生腦袋，因這根本行不通！任何問題，教師都必須將道理講清楚，讓答案在學生腦海中自然浮現。因此訓練學生獨立自由的思考，並在思維中養成批判的習慣，才是唯一出路。而批判思維的初階，就是養成懷疑精神，對於一切既定的事理，甚至教師所講的道理，都不予輕信。

要知道人類文明的進展，尤其是科學技術的進步，端賴持續推翻舊典範，建立新典範，而懷疑精神正是這種推翻與建立的根本動力。但由於懷疑常給予人們「反叛」的感覺，容易招惹守舊派討厭。孰不知即使反叛，亦至為可貴！試想，倘若沒有反叛意識，今天人類仍停留在黑暗時代，可能仍相信地球是宇宙中心呢！當香港政府、業界、大專院校都在大談「創新」（innovation）的同時，又想用教條式教育箝制某種思想，或灌輸另一種思想，這不是緣木求魚、南轅北轍嗎？

警察示威者互貶抑 令人不寒而慄

教育必須以「人」為本，不能枉屈人性。人性才是核心價值，也是人類存在的底線。說到底，地球不一定要有「人」，但「人」既然存在，就必須活得無愧於自身族類，也要無愧於大自然。我們不能為爭奪資源而傷害大自然，也不能為一己私心而傷害同類。發揚人性的光輝，才是當前教育的首要之務。顧炎武區分「亡國」與「亡天下」，指出「亡國」不過易姓，「亡天下」卻是率獸食人。率獸食人所標示的就是人性的泯滅。當前香港社會對立甚深，示威者罵警察為「警犬」，警察罵示威者為「曱甴」。這才是最令人不寒而慄的事。近來甚至有作家在報紙專欄中響應「曱甴」之論，沾沾自喜，對這種言語的危險性完全無知！

人類歷史上窮凶極惡的種族滅絕（genocide）就是始於歧視：唯有抹煞了對方的人性，才能泯滅自己的人性；唯有泯滅自己的人性，才能縱放獸性，產生虐殺對方的心理。警察躲在病房中、暗角裏對動彈不得的受害者施以酷刑，不就是活生生血淋淋的例子嗎？《孟子．公孫丑上》舉「今人乍見孺子將入於井，皆有怵惕惻隱之心」的例子來論證人性本善。設想「將入於井」的不是「孺子」而是「曱甴」，當事人還會有「怵惕惻隱之心」嗎？一旦人性被否定，像赤柬紅色大屠殺一類恐怖事件的幽靈，也就隨風飄盪。原來將百萬猶太人送進毒氣室的念頭，並非納粹所專有，它其實時時刻刻存在掌握權力者的腦海中。

政治失控歸咎教師 恐弄錯對象

公民運動興起以來，政府高層反覆強調法治，對廣大市民遭受的暴力傷害卻視而不見，實暴露其對人性的輕視。政治領袖帶頭輕視人性，是當前香港最嚴重的文明危機！當此之際，喚醒這一代人（尤其是手握致命武器的警隊）的人性自覺，恐怕才是教育的當務之急。政治僵局實因特區政府而起，解鈴還須繫鈴人，引領衝突雙方達成和解（reconciliation），超越對立，完全是林鄭月娥女士、張司長等特區政府領導人的責任。教師的影響力主要規限於課室。將政治失控歸責於教師，恐怕是弄錯了對象。

（編者按：文章標題為編輯所擬；來稿原題為「教育、人性與文明的危機」）

作者是香港教育大學文化歷史講座教授

[鄭吉雄]